महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट

महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 अक्टूबर को इन नामों को मंजूरी दी. महाराष्ट्र में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है.

बीजेपी ने पुणे विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. स्मिता योगेश जाधव को उम्मीदवार बनाया है. यह सीट महाराष्ट्र विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है.

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नागपुर स्नातक सीट पर सुधाकर कोहळे

नागपुर विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री सुधाकर विठ्ठलराव कोहळे को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है. चुनाव को लेकर नागपुर में विभिन्न दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है.

पुणे शिक्षक सीट से कौस्तुभ गावडे

पुणे विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्री कौस्तुभ मुरलीधर गावडे बीजेपी के उम्मीदवार होंगे. चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई है और पुणे शिक्षक सीट बीजेपी के खाते में जाने की जानकारी सामने आई थी.

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3 सीटों पर BJP ने खोले पत्ते

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद इन तीन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तय हो गए हैं. बता दें कि विधान परिषद चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि मंगलवार, 6 अक्टूबर है. इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. नाम वापसी के लिए 9 अक्टूबर तक का समय है.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा. इसके बाद वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी. चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 31 अक्टूबर से पहले संपन्न किया जाना है.