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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट

महाराष्ट्र MLC चुनाव: बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए BJP ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक और पुणे शिक्षक से प्रत्याशी घोषिक किए गए हैं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 04 Oct 2026 12:55 PM (IST)
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महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 अक्टूबर को इन नामों को मंजूरी दी. महाराष्ट्र में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है.

बीजेपी ने पुणे विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. स्मिता योगेश जाधव को उम्मीदवार बनाया है. यह सीट महाराष्ट्र विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है.

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नागपुर स्नातक सीट पर सुधाकर कोहळे

नागपुर विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री सुधाकर विठ्ठलराव कोहळे को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है. चुनाव को लेकर नागपुर में विभिन्न दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जारी है.

पुणे शिक्षक सीट से कौस्तुभ गावडे

पुणे विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्री कौस्तुभ मुरलीधर गावडे बीजेपी के उम्मीदवार होंगे. चुनाव को लेकर महायुति में सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई है और पुणे शिक्षक सीट बीजेपी के खाते में जाने की जानकारी सामने आई थी.

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3 सीटों पर BJP ने खोले पत्ते

बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के बाद इन तीन सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तय हो गए हैं. बता दें कि विधान परिषद चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि मंगलवार, 6 अक्टूबर है. इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. नाम वापसी के लिए 9 अक्टूबर तक का समय है.

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 23 अक्टूबर को होगा. इसके बाद वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी. चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 31 अक्टूबर से पहले संपन्न किया जाना है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News BJP Maharashtra MLC Election 2026
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