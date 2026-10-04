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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें

सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें

पुराना आईफोन खरीदने जा रहे हैं तो ठहर जाएं कहीं आप भी तो नहीं कर रहे यह बड़ी गलती? वारंटी चेक करने यह तरीका जान लें जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 04 Oct 2026 08:46 AM (IST)
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  • सीरियल नंबर से एप्पल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

आजकल मार्केट में सेकंड हैंड और रिफर्बिशड आईफोन लोग खूब खरीद रहे हैं. क्योंकि नए आईफोन मंहगे हो गए हैं इसलिए लोग कम बजट में ऐपल का मजा लेना चाहते हैं. लेकिन नया हो या पुराना आईफोन खरीदना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट तो माना ही जाता है. ऐसे में जब आप किसी से पुराना फोन ले रहे होते हैं,. तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि डिवाइस अंदर से कितना फिट है और उसकी वारंटी बची है या नही. 

कई बार लोग बिना वारंटी स्टेटस चेक किए जल्दबाजी में फोन खरीद लेते हैं और बाद में कोई बड़ा हार्डवेयर खराबी निकलने पर उनकी जेब पर भारी-भरकम खर्च आ जाता है. इसलिए समझदारी इसी में है कि पूरे पैसे देने से पहले आप उस आईफोन की वारंटी और ऐपल केयर स्टेटस को अच्छी तरह चेक कर लें. जिससे आपको बाद में किसी भी तरह का पछतावा न हो. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं वारंटी.

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सेटिंग्स के जरिए सीधे फोन में ऐसे देखें वारंटी स्टेटस

अगर आपके हाथ में वह आईफोन मौजूद है जिसे आप खरीदना चाहते हैं. तो वारंटी चेक करने का सबसे आसान तरीका खुद फोन की सेटिंग्स में जाकर चेक करना है. इसके लिए आपको सबसे पहले उस आईफोन की सेटिंग्स ऐप को ओपन करना होगा. इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जनरल के ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको एपलकेयर एंड वारंटी का ऑप्शन मिल जाएगा. 

जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने उस डिवाइस की पूरी डिटेल आ जाएगी. अगर आपने या पिछले मालिक ने उस फोन में अपने ऐपल अकाउंट से साइन इन किया हुआ है. तो स्क्रीन पर साफ दिखने लगेगा कि फोन की ऑफिशियल वारंटी या एक्सटेंडेड प्लान कब तक वैलिड है. यह तरीका एकदम सही है और सेकंड-हैंड डील करते वक्त मालिक के सामने ही सच जानने का सबसे अच्छा तरीका है.


सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें

सीरियल नंबर से कर सकते हैं चेक

कई बार ऐसा होता है कि आपके पास फोन की सेटिंग्स खोलने का मौका नहीं होता और बेचने वाला आपको दूर से ही डिवाइस बेच रहा होता है. ऐसे में आप सीरियल नंबर के जरिए वारंटी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में एप्पल की ऑफिशियल चेक कवरेज वेबसाइट पर जाना होगा. वहां दिए गए बॉक्स में आपको उस आईफोन का यूनिक सीरियल नंबर दर्ज करना होता है. 

जो आपको फोन के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. सीरियल नंबर डालने और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरकर सबमिट करने के बाद एप्पल का पोर्टल तुरंत बता देगा कि डिवाइस वारंटी में है या नहीं. यह ऑनलाइन तरीका उन लोगों के लिए वरदान साबित होता है जो ऑनलाइन मार्केटप्लेस से पुराना सामान मंगवाते हैं और पेमेंट करने से पहले उसकी वैधता परखना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: Wireless कीबोर्ड या Wire वाला, कौनसा होता है ज्यादा सही, जान लें

वारंटी न हो ता क्या करें?

अगर चेक करने पर पता चलता है कि उस सेकंड-हैंड आईफोन की वारंटी खत्म हो चुकी है. तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे बिल्कुल न खरीदें वारंटी न होने पर फोन के कैमरे, बैटरी हेल्थ, फेस आईडी और डिस्प्ले जैसी जरूरी चीजों की फिजिकली और तकनीकी रूप से अच्छी तरह जांच कर लें. 

अगर फोन पहले कभी किसी लोकल मार्केट से रिपेयर हुआ होगा और उसमें थर्ड-पार्टी पार्ट्स डले होंगे. तो उसकी लाइफ पर खतरा हो सकता है. बिना वारंटी वाले फोन का सौदा हमेशा कम कीमत पर ही तय करना समझदारी है. इन छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन सेकंड-हैंड आईफोन घर ला सकते हैं.


सेकंड हैंड iPhone लेने से पहले, ये चीज जरूर चेक कर लें

यह भी पढ़ें: OpenAI ने 100 से ज्यादा कंपनियों को भेजा अलर्ट, AI एजेंट्स ने लगाई डेटा में सेंध!

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Technology IPhone Second Hand Phone
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