'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की 6 गारंटियों को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी यह साबित कर दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटियां लागू हो चुकी हैं तो वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. यह बयान उन्होंने हुजूराबाद के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करने के बाद दिया.

बंडी संजय कुमार ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 6 गारंटियों के लागू होने की बात साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी अपने पद से हट जाना चाहिए. उन्होंने रेवंत रेड्डी से इस चुनौती को स्वीकार करने का सवाल पूछा. बंडी संजय ने यह भी आरोप लगाया कि केरल में चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी तेलंगाना में छह गारंटियां लागू होने की बात कह रहे थे. उन्होंने इस दावे को गलत बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को केरल के पत्रकारों के साथ तेलंगाना आकर योजनाओं की स्थिति देखनी चाहिए.

डंपिंग यार्ड को लेकर भी विरोध

बंडी संजय कुमार ने हुजूराबाद मंडल के सिरसापल्ली और रंगापुर के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों के बीच कचरा डालने की जगह बनाना सही नहीं है. उनके मुताबिक इससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और इलाके के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है. उन्होंने राज्य सरकार से डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला वापस लेने की मांग की. बंडी संजय ने चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी.

डंपिंग यार्ड पर पहले से चल रहा विरोध

हुजूराबाद में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को लेकर स्थानीय स्तर पर पहले से विरोध चल रहा है. हुजूराबाद के BRS विधायक पाडी कौशिक रेड्डी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं. विरोध करने वालों का कहना है कि कचरा डालने और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की योजना से आसपास के गांवों और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है. बंडी संजय ने कहा कि सरकार को स्थानीय लोगों की बात सुनकर इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए. उन्होंने रिहायशी इलाके से दूर डंपिंग यार्ड के लिए दूसरी जगह चुनने की मांग की है.