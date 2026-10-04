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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज

'इस्तीफा दें और बैलेट पेपर से चुनाव में...', BJP का CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज

तेलंगाना में छह गारंटियों को लेकर बंडी संजय कुमार ने सीएम रेवंत रेड्डी को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि गारंटियां लागू साबित हुईं तो वह मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे.

Written By : सौरव कुमार, सौरव कुमार |  Updated at : 04 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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तेलंगाना में कांग्रेस सरकार की 6 गारंटियों को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी यह साबित कर दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटियां लागू हो चुकी हैं तो वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. यह बयान उन्होंने हुजूराबाद के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करने के बाद दिया.

बंडी संजय कुमार ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 6 गारंटियों के लागू होने की बात साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी अपने पद से हट जाना चाहिए. उन्होंने रेवंत रेड्डी से इस चुनौती को स्वीकार करने का सवाल पूछा. बंडी संजय ने यह भी आरोप लगाया कि केरल में चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी तेलंगाना में छह गारंटियां लागू होने की बात कह रहे थे. उन्होंने इस दावे को गलत बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को केरल के पत्रकारों के साथ तेलंगाना आकर योजनाओं की स्थिति देखनी चाहिए.

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डंपिंग यार्ड को लेकर भी विरोध

बंडी संजय कुमार ने हुजूराबाद मंडल के सिरसापल्ली और रंगापुर के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों के बीच कचरा डालने की जगह बनाना सही नहीं है. उनके मुताबिक इससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और इलाके के पर्यावरण पर असर पड़ सकता है. उन्होंने राज्य सरकार से डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला वापस लेने की मांग की. बंडी संजय ने चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी.

डंपिंग यार्ड पर पहले से चल रहा विरोध

हुजूराबाद में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को लेकर स्थानीय स्तर पर पहले से विरोध चल रहा है. हुजूराबाद के BRS विधायक पाडी कौशिक रेड्डी भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं. विरोध करने वालों का कहना है कि कचरा डालने और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की योजना से आसपास के गांवों और पर्यावरण पर असर पड़ सकता है. बंडी संजय ने कहा कि सरकार को स्थानीय लोगों की बात सुनकर इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए. उन्होंने रिहायशी इलाके से दूर डंपिंग यार्ड के लिए दूसरी जगह चुनने की मांग की है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Oct 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Bandi Sanjay Kumar Revanth Reddy TELANGANA
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