Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशेख हसीना की कब होगी बांग्लादेश वापसी? भारत ने दे दिया जवाब

शेख हसीना की कब होगी बांग्लादेश वापसी? भारत ने दे दिया जवाब

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर अभी तक कई बार सवाल उठ चुके हैं. भारत ने इस मामले पर अहम प्रतिक्रिया दी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 04 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर उठ रहे सवालों के बड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा कि शेख हसीना की कब वापसी होगी, इसके लिए कोई तय समय नहीं बता सकते हैं. भारत ने इसका कारण भी बताया है. बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार (3 अक्टूबर) को इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. हालांकि शेख हसीना खुद कह चुकी हैं कि वे बांग्लादेश वापसी को लेकर तैयारी कर रही हैं. 

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा, 'कोई भी आपको शेख हसीना की वापसी का फिक्स टाइम नहीं बता सकता है.' उन्होंने कहा कि यह पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है. शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले पर जांच चल रही है. ढाका की ओर से हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने को लेकर कई बार अनुरोध आ चुका है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
विश्व
ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ट्रंप, चेतावनी देते हुए कहा- 'एक रास्ता चुन लो'
ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ट्रंप, चेतावनी देते हुए कहा- 'एक रास्ता चुन लो'
विश्व
स्मित माछर की बहादुरी का फैन हुआ अमेरिका, तारीफ करते हुए कहा- 'गर्व है'
स्मित माछर की बहादुरी का फैन हुआ अमेरिका, तारीफ करते हुए कहा- 'गर्व है'
विश्व
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता

बांग्लादेश वापसी के सवाल पर क्या बोली थीं शेख हसीना

शेख हसीना बांग्लादेश वापसी के मामले पर कई बार प्रतिक्रिया दे चुकी हैं. उन्होंने इस साल सितंबर में एक कार्यक्रम में कहा था, 'मैं बांग्लादेश वापसी का पक्का इरादा रखती हूं. सभी जानते हैं कि मेरा पासपोर्ट वगैरह सब सील हो गया है. मैं योजना बना रही हूं. सही वक्त आने पर मैं खुलासा करूंगी कि कैसे और कब मैं वहां जाने वाली हूं.'

गिरफ्तारी पर क्या बोली थीं शेख हसीना

उन्होंने कहा था, 'मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है. लेकिन डर जनता के प्रति मेरे कर्तव्य को तय नहीं कर सकता. जब मेरे प्यारे देशवासी कष्ट झेल रहे हों, तो मैं चुप नहीं रह सकती.' वापसी की सही तारीख को लेकर उन्होंने कहा था कि समय आने पर घोषणा की जाएगी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों का हवाला देकर दावा किया कि वो इस साल दिसंबर में वहां जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें : 'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 04 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina Breaking News Abp News INDIA BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
'उसने पीछे से वार किया', स्मित माछर ने नेतन्याहू से फोन पर क्या की बात, पूरा VIDEO
विश्व
ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ट्रंप, चेतावनी देते हुए कहा- 'एक रास्ता चुन लो'
ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ट्रंप, चेतावनी देते हुए कहा- 'एक रास्ता चुन लो'
विश्व
स्मित माछर की बहादुरी का फैन हुआ अमेरिका, तारीफ करते हुए कहा- 'गर्व है'
स्मित माछर की बहादुरी का फैन हुआ अमेरिका, तारीफ करते हुए कहा- 'गर्व है'
विश्व
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
'दुनिया के लिए हीरो...' नेतन्याहू ने कैप्टन स्मित को दिया स्वतंत्रता दिवस का न्योता
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी हटाने की तैयारी, SC ने लिया संज्ञान
बिहार
'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे
'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे
बॉलीवुड
'दस का दम' होस्ट करने से डर रहे थे सलमान खान, पिता सलीम खान ने बढ़ाया हौसला- 'भरोसा रखो'
'दस का दम' होस्ट करने से डर रहे थे सलमान खान, पिता सलीम खान ने बढ़ाया हौसला- 'भरोसा रखो'
क्रिकेट
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रसिक दुलारी शरण की मौत पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम का आया बयान, क्या कहा?
रसिक दुलारी शरण की मौत पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम का आया बयान, क्या कहा?
जनरल नॉलेज
इंसानी दिमाग में होते हैं 86 अरब न्यूरॉन्स, फिर कंप्यूटर से तेज क्यों नहीं चलता?
इंसानी दिमाग में होते हैं 86 अरब न्यूरॉन्स, फिर कंप्यूटर से तेज क्यों नहीं चलता?
ऑटो
Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका
Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget