शेख हसीना की कब होगी बांग्लादेश वापसी? भारत ने दे दिया जवाब

भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी को लेकर उठ रहे सवालों के बड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा कि शेख हसीना की कब वापसी होगी, इसके लिए कोई तय समय नहीं बता सकते हैं. भारत ने इसका कारण भी बताया है. बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार (3 अक्टूबर) को इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. हालांकि शेख हसीना खुद कह चुकी हैं कि वे बांग्लादेश वापसी को लेकर तैयारी कर रही हैं.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने कहा, 'कोई भी आपको शेख हसीना की वापसी का फिक्स टाइम नहीं बता सकता है.' उन्होंने कहा कि यह पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है. शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले पर जांच चल रही है. ढाका की ओर से हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने को लेकर कई बार अनुरोध आ चुका है.

बांग्लादेश वापसी के सवाल पर क्या बोली थीं शेख हसीना

शेख हसीना बांग्लादेश वापसी के मामले पर कई बार प्रतिक्रिया दे चुकी हैं. उन्होंने इस साल सितंबर में एक कार्यक्रम में कहा था, 'मैं बांग्लादेश वापसी का पक्का इरादा रखती हूं. सभी जानते हैं कि मेरा पासपोर्ट वगैरह सब सील हो गया है. मैं योजना बना रही हूं. सही वक्त आने पर मैं खुलासा करूंगी कि कैसे और कब मैं वहां जाने वाली हूं.'

गिरफ्तारी पर क्या बोली थीं शेख हसीना

उन्होंने कहा था, 'मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, मुझे जेल भेजा जा सकता है. लेकिन डर जनता के प्रति मेरे कर्तव्य को तय नहीं कर सकता. जब मेरे प्यारे देशवासी कष्ट झेल रहे हों, तो मैं चुप नहीं रह सकती.' वापसी की सही तारीख को लेकर उन्होंने कहा था कि समय आने पर घोषणा की जाएगी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों का हवाला देकर दावा किया कि वो इस साल दिसंबर में वहां जा सकती हैं.

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