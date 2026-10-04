आलू किसानों की कमाई बढ़ा सकती हैं ये 3 किस्में, 400 क्विंटल तक उपज

Potato Farming: आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए सही किस्म का चुनाव सबसे जरूरी होता है. अगर बीज की किस्म इलाके और खेती के समय के हिसाब से सही हो, तो कम समय में अच्छी पैदावार मिल सकती है. इसी वजह से आलू की तीन किस्में कुफरी पुखराज, कुफरी नीलकंठ और कुफरी ख्याति किसानों के बीच चर्चा में हैं.

इन किस्मों की खास बात यह है कि किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से चुनाव कर सकते हैं. कुछ किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, जिससे किसान समय पर खेत खाली करके दूसरी फसल लगा सकते हैं. वहीं, कुछ किस्में अपने रंग और सेहत के लिए फायदेमंद गुणों की वजह से बाजार में अलग पहचान बना रही हैं. अच्छी पैदावार के लिए किसानों को प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करना चाहिए. साथ ही, अपने इलाके के मौसम और मिट्टी के हिसाब से सही किस्म चुनना भी जरूरी है.

70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है कुफरी पुखराज

कुफरी पुखराज आलू की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में शामिल है. यह किस्म लगभग 70 से 90 दिनों में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है. इसकी पैदावार 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है, हालांकि असल उत्पादन मौसम, मिट्टी, सिंचाई और देखभाल पर निर्भर करता है. इस किस्म का फायदा उन किसानों को हो सकता है, जो कम समय में आलू की फसल लेकर खेत में दूसरी फसल लगाना चाहते हैं.

कुफरी नीलकंठ की खासियत है इसका रंग

कुफरी नीलकंठ अपने खास बैंगनी-नीले रंग के कारण दूसरी किस्मों से अलग दिखाई देती है. इस आलू में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो इसे सेहत के लिहाज से खास बनाते हैं. इसके अलग रंग के कारण बाजार में भी इसे पहचान मिल सकती है. हालांकि, इसकी खेती करने से पहले किसानों को स्थानीय बाजार में मांग और बिक्री की संभावनाओं का पता कर लेना चाहिए.



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कुफरी ख्याति का चुनाव करने से पहले जानें ये बातें

कुफरी ख्याति भी आलू की उन्नत किस्मों में गिनी जाती है. इसकी खेती करने से पहले किसान अपने क्षेत्र के मौसम, मिट्टी और फसल तैयार होने की अवधि के बारे में जानकारी लें. सही किस्म का चुनाव करने से खेती की योजना बनाने और लागत का हिसाब रखने में मदद मिलती है.

बीमारी और लागत पर भी दें ध्यान

आलू की किस्म चुनते समय सिर्फ पैदावार ही नहीं, बल्कि बीमारी लगने का खतरा और खेती पर होने वाला खर्च भी देखना चाहिए. अच्छे बीज, सही मात्रा में खाद, समय पर सिंचाई और फसल की सही देखभाल से नुकसान कम किया जा सकता है. यह भी ध्यान रखें कि किसी किस्म में बीमारी कम लगने की बात हर इलाके में सही हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए बीज किसी भरोसेमंद दुकानदार से ही खरीदें और खेती शुरू करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह जरूर लें.

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