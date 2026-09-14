घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings

लैपटॉप पर लगातार काम करने वालों के लिए बैटरी जल्दी खत्म होना बड़ी परेशानी है. खासकर जब चार्जर साथ न हो तो कुछ ही घंटों में बैटरी लो होने लगती है. हालांकि, Windows लैपटॉप में मौजूद कुछ ऐसी Settings हैं जिन्हें बदलकर आप बैटरी की खपत काफी हद तक कम कर सकते हैं. इससे लैपटॉप को बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ेगी और बैटरी बैकअप बेहतर हो सकता है.

Power Mode को करें Balanced या Best Power Efficiency

Windows में Power Mode का ऑप्शन लैपटॉप के पावर इस्तेमाल को कंट्रोल करता है. अगर आपका लैपटॉप हमेशा Best Performance पर सेट है तो वह ज्यादा पावर खर्च कर सकता है. इसे बदलने के लिए Settings > System > Power & battery में जाएं. यहां Power Mode में Best power efficiency चुनें. अगर आपको परफॉर्मेंस और बैटरी के बीच संतुलन चाहिए तो Balanced का ऑप्शन चुन सकते हैं.

स्क्रीन की Brightness कम करें

लैपटॉप की स्क्रीन बैटरी की सबसे ज्यादा खपत करने वाले हिस्सों में से एक है. बहुत ज्यादा Brightness पर लंबे समय तक काम करने से बैटरी तेजी से खत्म हो सकती है.

इसलिए जरूरत के मुताबिक Brightness रखें. Windows में Adaptive Brightness या Content Adaptive Brightness का ऑप्शन उपलब्ध हो तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे स्क्रीन की चमक कंडिशन के अनुसार एडजस्ट हो सकती है.

स्क्रीन जल्दी बंद होने का टाइम सेट करें

अगर आप कुछ देर के लिए लैपटॉप छोड़ देते हैं और स्क्रीन काफी देर तक ऑन रहती है तो बेवजह बैटरी खर्च होती रहती है. इसे रोकने के लिए Settings > System > Power & battery > Screen, sleep & hibernate timeouts में जाकर स्क्रीन बंद होने का समय कम कर दें. जैसे बैटरी पर चलने के दौरान स्क्रीन को कुछ मिनट की इनएक्टिव के बाद बंद करने की सेटिंग रख सकते हैं.

Background में चल रहे Apps पर लगाएं रोक

कई Apps बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और लगातार सिस्टम के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. इससे बैटरी पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है. Settings > Apps > Installed apps में जाकर ऐसे ऐप्स की Background activity को सीमित किया जा सकता है जिन्हें हर समय बैकग्राउंड में चलने की जरूरत नहीं है.

Battery Saver का करें इस्तेमाल

जब बैटरी तेजी से कम हो रही हो तो Windows का Energy Saver फीचर काफी काम आ सकता है. ये बैटरी बचाने के लिए कुछ एक्टिविटी और बैकग्राउंड प्रोसेस को सीमित करता है. इसे Settings > System > Power & battery से एक्टिव किया जा सकता है. आप इसे कम बैटरी प्रतिशत पर अपने आप ऑन होने के लिए भी सेट कर सकते हैं.

Wi-Fi, Bluetooth और दूसरे फीचर जरूरत पर ही रखें ऑन

अगर Bluetooth, Wi-Fi या दूसरे वायरलेस फीचर्स की जरूरत नहीं है तो उन्हें बंद रखना भी बैटरी बचाने में मदद कर सकता है. खासकर ट्रैवल के दौरान छोटी-छोटी बचत मिलकर कुल बैटरी बैकअप को बेहतर कर सकती है.

क्या सच में बैटरी लाइफ डबल हो जाएगी?

इन Settings को बदलने से बैटरी लाइफ डबल होना तय नहीं है. असली फायदा लैपटॉप के प्रोसेसर, बैटरी की क्षमता, स्क्रीन, इस्तेमाल और बैटरी की सेहत पर निर्भर करता है. लेकिन Power Mode, Brightness, Sleep और Background Apps को सही तरीके से मैनेज करने से बेमतलब पावर खपत कम की जा सकती है और एक चार्ज में ज्यादा समय तक लैपटॉप इस्तेमाल किया जा सकता है.

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