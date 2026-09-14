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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings

घंटों चलेगी Windows Laptop की बैटरी! बस बदल दें ये एक Settings

Windows Laptop की बैटरी जल्दी खत्म होती है तो कुछ Settings बदलकर बैटरी लाइफ बढ़ाई जा सकती है. जानिए कौन-सी सेटिंग्स बदलने से लैपटॉप घंटों चल सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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लैपटॉप पर लगातार काम करने वालों के लिए बैटरी जल्दी खत्म होना बड़ी परेशानी है. खासकर जब चार्जर साथ न हो तो कुछ ही घंटों में बैटरी लो होने लगती है. हालांकि, Windows लैपटॉप में मौजूद कुछ ऐसी Settings हैं जिन्हें बदलकर आप बैटरी की खपत काफी हद तक कम कर सकते हैं. इससे लैपटॉप को बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ेगी और बैटरी बैकअप बेहतर हो सकता है.

Power Mode को करें Balanced या Best Power Efficiency

Windows में Power Mode का ऑप्शन लैपटॉप के पावर इस्तेमाल को कंट्रोल करता है. अगर आपका लैपटॉप हमेशा Best Performance पर सेट है तो वह ज्यादा पावर खर्च कर सकता है. इसे बदलने के लिए Settings > System > Power & battery में जाएं. यहां Power Mode में Best power efficiency चुनें. अगर आपको परफॉर्मेंस और बैटरी के बीच संतुलन चाहिए तो Balanced का ऑप्शन चुन सकते हैं.

स्क्रीन की Brightness कम करें

लैपटॉप की स्क्रीन बैटरी की सबसे ज्यादा खपत करने वाले हिस्सों में से एक है. बहुत ज्यादा Brightness पर लंबे समय तक काम करने से बैटरी तेजी से खत्म हो सकती है.

इसलिए जरूरत के मुताबिक Brightness रखें. Windows में Adaptive Brightness या Content Adaptive Brightness का ऑप्शन उपलब्ध हो तो उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे स्क्रीन की चमक कंडिशन के अनुसार एडजस्ट हो सकती है.

स्क्रीन जल्दी बंद होने का टाइम सेट करें

अगर आप कुछ देर के लिए लैपटॉप छोड़ देते हैं और स्क्रीन काफी देर तक ऑन रहती है तो बेवजह बैटरी खर्च होती रहती है. इसे रोकने के लिए Settings > System > Power & battery > Screen, sleep & hibernate timeouts में जाकर स्क्रीन बंद होने का समय कम कर दें. जैसे बैटरी पर चलने के दौरान स्क्रीन को कुछ मिनट की इनएक्टिव के बाद बंद करने की सेटिंग रख सकते हैं.

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Background में चल रहे Apps पर लगाएं रोक

कई Apps बंद करने के बाद भी बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और लगातार सिस्टम के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं. इससे बैटरी पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है. Settings > Apps > Installed apps में जाकर ऐसे ऐप्स की Background activity को सीमित किया जा सकता है जिन्हें हर समय बैकग्राउंड में चलने की जरूरत नहीं है.

Battery Saver का करें इस्तेमाल

जब बैटरी तेजी से कम हो रही हो तो Windows का Energy Saver फीचर काफी काम आ सकता है. ये बैटरी बचाने के लिए कुछ एक्टिविटी और बैकग्राउंड प्रोसेस को सीमित करता है. इसे Settings > System > Power & battery से एक्टिव किया जा सकता है. आप इसे कम बैटरी प्रतिशत पर अपने आप ऑन होने के लिए भी सेट कर सकते हैं.

Wi-Fi, Bluetooth और दूसरे फीचर जरूरत पर ही रखें ऑन

अगर Bluetooth, Wi-Fi या दूसरे वायरलेस फीचर्स की जरूरत नहीं है तो उन्हें बंद रखना भी बैटरी बचाने में मदद कर सकता है. खासकर ट्रैवल के दौरान छोटी-छोटी बचत मिलकर कुल बैटरी बैकअप को बेहतर कर सकती है.

क्या सच में बैटरी लाइफ डबल हो जाएगी?

इन Settings को बदलने से बैटरी लाइफ डबल होना तय नहीं है. असली फायदा लैपटॉप के प्रोसेसर, बैटरी की क्षमता, स्क्रीन, इस्तेमाल और बैटरी की सेहत पर निर्भर करता है. लेकिन Power Mode, Brightness, Sleep और Background Apps को सही तरीके से मैनेज करने से बेमतलब पावर खपत कम की जा सकती है और एक चार्ज में ज्यादा समय तक लैपटॉप इस्तेमाल किया जा सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Sep 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Laptop TECH NEWS HINDI
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