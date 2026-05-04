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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSACHET क्या है? अब खतरे से पहले बजेगा आपके फोन पर अलर्ट, सरकार का नया सिस्टम बचाएगा जान

SACHET क्या है? अब खतरे से पहले बजेगा आपके फोन पर अलर्ट, सरकार का नया सिस्टम बचाएगा जान

SACHET App: यह सिस्टम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीक है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 May 2026 11:48 AM (IST)
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  • विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रसारित होंगे आपातकालीन संदेश।

SACHET App: अगर शनिवार को आपके स्मार्टफोन पर अचानक तेज बीप की आवाज आई थी तो घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, यह भारत सरकार की ओर से एक नए आपदा चेतावनी सिस्टम की टेस्टिंग का हिस्सा था. इसका मकसद है कि किसी भी आपात स्थिति में करोड़ों लोगों तक कुछ ही सेकंड में अलर्ट पहुंचाया जा सके ताकि समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके.

कैसे काम करता है SACHET सिस्टम

SACHET एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसे खासतौर पर प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों को तुरंत सूचना देने के लिए तैयार किया गया है. इस सिस्टम को Centre for Development of Telematics ने विकसित किया है जो कि दूरसंचार विभाग के अंतर्गत काम करता है. वहीं, इसे National Disaster Management Authority के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है.

यह सिस्टम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीक है. इसका फायदा यह है कि अलर्ट मैसेज तेज, भरोसेमंद और एक समान फॉर्मेट में सभी डिवाइस और नेटवर्क पर पहुंचते हैं.

लोकेशन के हिसाब से मिलता है अलर्ट

SACHET की सबसे खास बात यह है कि यह आपके लोकेशन के आधार पर अलर्ट भेजता है. यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को संदेश मिलेगा जो किसी संभावित खतरे वाले इलाके में मौजूद हैं. इससे अनावश्यक घबराहट कम होती है और सही लोगों तक सही समय पर जानकारी पहुंचती है.

SMS और Cell Broadcast का इस्तेमाल

अब तक यह सिस्टम मुख्य रूप से SMS के जरिए अलर्ट भेजता रहा है लेकिन इसे और मजबूत बनाने के लिए Cell Broadcast तकनीक भी जोड़ी जा रही है. इस तकनीक के जरिए एक तय क्षेत्र में मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है जिससे नेटवर्क पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और अलर्ट तेजी से पहुंचता है.

करोड़ों मैसेज, कई भाषाओं में चेतावनी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस सिस्टम के जरिए अब तक अरबों मैसेज भेजे जा चुके हैं. ये अलर्ट करीब 19 भारतीय भाषाओं में जारी किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भाषा में चेतावनी को समझ सकें. इसमें चक्रवात, बाढ़, खराब मौसम और अन्य आपात स्थितियों से जुड़ी जानकारी शामिल रही है.

हाल की टेस्टिंग क्यों जरूरी है

हाल ही में देशभर में इस सिस्टम की बड़े स्तर पर टेस्टिंग की गई, जिसमें लोगों को अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में अलर्ट मैसेज मिले. ये सिर्फ ट्रायल थे ताकि सिस्टम की क्षमता और पहुंच को परखा जा सके. इसलिए ऐसे मैसेज मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है.

यह नया सिस्टम दिखाता है कि भारत अब आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रहा है. आने वाले समय में SACHET जैसे प्लेटफॉर्म लोगों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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Published at : 04 May 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
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