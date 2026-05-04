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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडPhuchka Vs Golgappa: कैसे बनता है बंगाल का फुचका, गोलगप्पों से कितना अलग?

Phuchka Vs Golgappa: कैसे बनता है बंगाल का फुचका, गोलगप्पों से कितना अलग?

Indian Street Snacks: देश के के अलग-अलग शहरों में एक ही स्ट्रीट फूड अलग-अलग नाम और स्वाद के साथ मिलता है. कहीं इसे पानीपुरी कहा जाता है, तो कहीं गोलगप्पा और कोलकाता पुचका.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 May 2026 11:12 AM (IST)
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Difference Between Phuchka And Golgappa: 4 मई को पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं. ऐसे में यहां के स्ट्रीट फूड की भी खूब चर्चा देखने को मिल रही है. देश के अलग-अलग शहरों में एक ही स्ट्रीट फूड अलग-अलग नाम और स्वाद के साथ मिलता है. कहीं इसे पानीपुरी कहा जाता है, तो कहीं गोलगप्पा और कोलकाता पहुंचते ही यही फुचका बन जाता है. नाम बदलते हैं, लेकिन असली फर्क इसके स्वाद, पानी और भरावन में छिपा होता है. 

कितना अलग है पश्चिम बंगाल का पुचका 

अगर बात करें बंगाल के फुचका की, तो इसकी पहचान सबसे पहले उसके खट्टे और तीखे स्वाद से होती है. दिल्ली के गोलगप्पे जहां इमली और पुदीने के पानी के लिए जाने जाते हैं, वहीं फुचका का पानी ज्यादा खट्टा और तेज होता है. इसमें काला नमक और मसालों की मात्रा ज्यादा होती है, जो इसे एक अलग तीखा स्वाद देता है. यही वजह है कि इसका हर निवाला ज्यादा चटपटा और जोरदार लगता है. 

पुचका और गोलगप्पे में फर्क

फुचका और गोलगप्पे के बीच दूसरा बड़ा फर्क इसकी भरावन में दिखता है. गोलगप्पे में आमतौर पर उबले आलू और सफेद चने का इस्तेमाल होता है, जो स्वाद में हल्का और सीधा होता है. वहीं फुचका में आलू के साथ काले चने, मसाले, हरी मिर्च और इमली का गूदा मिलाया जाता है. यह मिश्रण ज्यादा मसालेदार और गहरा स्वाद देता है, जिससे हर बाइट में अलग ही मजा आता है.

दोनों की बनावट में अतर

आकार और बनावट भी दोनों को अलग बनाती है. फुचका आमतौर पर थोड़ा बड़ा और पतला होता है, जबकि गोलगप्पा छोटा और ज्यादा कुरकुरा होता है. यही वजह है कि फुचका खाते समय उसमें ज्यादा भरावन और पानी आता है, जिससे स्वाद और भी गहरा महसूस होता है.

कैसे तैयार होता है पुचका

अगर बनाने की बात करें, तो फुचका तैयार करने की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प होती है. सबसे पहले सूजी और आटे से छोटी-छोटी पूरियां बनाई जाती हैं, जिन्हें तलकर या बेक करके कुरकुरा किया जाता है. इसके बाद आलू और काले चनों को मसालों के साथ अच्छे से मिलाकर भरावन तैयार किया जाता है. इसमें भुना जीरा, काला नमक, चाट मसाला और इमली का स्वाद मिलाया जाता है.

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पानी का स्वाद

फुचका का असली स्वाद उसके पानी में छिपा होता है. इसके लिए इमली, पुदीना, हरी मिर्च और मसालों को मिलाकर एक खट्टा-तीखा पानी तैयार किया जाता है. इसे ठंडा करके रखा जाता है ताकि स्वाद और बेहतर हो सके. परोसने के समय पूरियों में हल्का सा छेद करके उसमें मसालेदार भरावन भरा जाता है और फिर उसे इस खास पानी में डुबोकर तुरंत खाया जाता है. यही ताजगी और तेज स्वाद इसे बाकी जगहों के गोलगप्पों से अलग बनाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 May 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Golgappa Phuchka Pani Puri India
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