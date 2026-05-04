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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस

बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस

Prayagraj News: पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी का सोमवार सुबह लखनऊ के एसजीपीजीआई में निधन हो गया. इसकी जानकारी खुद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने एक्स अकाउंट पर दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 04 May 2026 10:34 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी का सोमवार सुबह लखनऊ के एसजीपीजीआई में निधन हो गया. इसकी जानकारी खुद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने एक्स अकाउंट पर दी. उन्होंने लगभग सुबह 7 बजे अंतिम सांस ली. निधन का समाचार मिलते ही परिजनों के साथ ही पार्टी और उनके समर्थकों में भी शोक की लहर दौड़ गयी. 

वहीं रीता बहुगुणा जोशी ने भी फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा-"बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि मेरे पति पी.सी. जोशी का आज दिनांक 4 मई को प्रातः 07 बजे एसजीपीजीआई, लखनऊ में आकस्मिक निधन हो गया है.  आज शाम 4 बजे हम प्रयागराज पहुचेंगे, अंत्येष्टि कल सुबह प्रयागराज में होगी."

परिजनों के मुताबिक पीसी जोशी पिछले काफी समय से बीमार थे, और उनका इलाज यहां एसजीपीजीआई में चल रहा था. सोमवार सुबह उनकी तबियत अचानक बिगड़ी और फिर संभल नहीं पाई. जिसके चलते उनका निधन हो गया.

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मैकेनिकल इंजीनियर थे पीसी जोशी

बीजेपी सांसद के पति पीसी जोशी पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे. और कई महत्वपूर्ण संस्थानों में अपनी सेवाएं दीं. उनकी शादी रीता बहुगुणा जोशी से 1976 में हुई थी. उनके नजदीकी लोगों ने बताया कि पीसी जोशी बेहद मिलनसार और विन्रम थे. और सादगी पसंद थे. निधन के समाचार से उनके नजदीकियों में निराशा छा गयी है.

प्रयागराज में होगा अंतिम संस्कार

जानकारी के मुताबिक, पीसी जोश का पार्थिव शरीर प्रयागराज ले जाया जाएगा. और मंगलवार को वहीं विधि-विधान से अंतिम संस्कार होगा. उनके परिजन और नजदीकी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं. पीसी जोशी के निधन की खबर से विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने शोक व्यक्त किया है. सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और परिवार को दुःख सहने की शक्ति की कामना की है.

राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं रीता बहुगुणा जोशी 

यहां बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी राजनीतिक परिवार से ही संबंध रखती हैं, उनके पिता एच.एन. बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं. वे खुद कई बार सांसद और मंत्री भी रहीं. भारतीय जनता पार्टी से पहले वे कांग्रेस में थीं. फिलहाल वर्तमान में बीजेपी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहीं हैं.

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Published at : 04 May 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Rita Bahuguna Joshi Breaking News PC Joshi Death
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