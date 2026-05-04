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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5G से 10 गुना तेज होगी 6G, चीन में ट्रायल के दौरान इंटरनेट स्पीड ने तोड़े रिकॉर्ड

5G से 10 गुना तेज होगी 6G, चीन में ट्रायल के दौरान इंटरनेट स्पीड ने तोड़े रिकॉर्ड

China 6G Trial: चीन में इन दिनों 6G के ट्रायल चल रहे हैं. ट्रायल के दौरान 5G से 10 गुना अधिक इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड की गई है. इसके अलावा इस नेटवर्क पर लेटेंसी भी 5G से कम होगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 May 2026 09:52 AM (IST)
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  • चीन में 6G के प्री-ट्रायल हुए, 5G से 10 गुना तेज स्पीड.
  • ट्रायल में AI इंटीग्रेशन, हाई बैंडविड्थ, कम लेटेंसी भी मिले.
  • 6G से होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग संभव होगा.
  • 6G टेक्नोलॉजी 2028 तक कुछ देशों में लॉन्च हो सकती है.

China 6G Trial: 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड में काफी इजाफा देखा गया है. अब वीडियो बफर होने जैसी कई समस्याओं से पीछा छूट चुका है. अभी दुनिया के कई देशों में 5G सबसे तेज नेटवर्क है, लेकिन अब इसके अगली जनरेशन के नेटवर्क पर काम शुरू हो गया है. चीन में इन दिनों 6G सर्विस के ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें इंटरनेट स्पीड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसे pre-6G ट्रायल कहा जा रहा है और ये कुछ दिन पहले ही शुरू हुए हैं. बताया जा रहा है कि इसमें 5G से 10 गुना अधिक स्पीड देखने को मिली है. 

5G के ढांचे पर ही हो रही 6G की टेस्टिंग 

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन के जियांग्सु प्रांत के नान्जिंग शहर में यह ट्रायल शुरू हुआ है. इसमें न सिर्फ 5G से 10 गुना अधिक स्पीड देखने को मिली है, बल्कि एक्स्ट्रीम हाई बैंडविड्थ, कम लेटेंसी और एआई इंटीग्रेशन जैसे कई फीचर्स भी मिले हैं. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस नेटवर्क में एआई को कैसे इंटीग्रेट किया गया था. बता दें कि चीन 6G टेक्नोलॉजी, इससे जुड़ी ऐप्लिकेशन और टैलेंट पर भारी निवेश कर रहा है. यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब 6G लॉन्च होगी, तब इसकी स्पीड ट्रायल की स्पीड से भी ज्यादा हो सकती है.

6G से संभव हो पाएगा होलोग्राफिक कम्युनिकेशन

माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी आने से पूरी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की तस्वीर बदल जाएगी. ट्रायल के दौरान इंजीनियर ने अलग-अलग फील्ड में 6G के यूज को भी परखा है. इन फील्ड में लो-एल्टीट्यूड इंस्पेक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और होलोग्राफिक कम्युनिकेशन आदि शामिल हैं. इसमें होलोग्राफिक कम्युनिकेशन काफी इंट्रेस्टिंग है. कहा जा रहा है कि 6G से होलोग्राफिक कम्युनिकेशन संभव हो पाएगा. अगर आपको वीडियो कॉल पर अपने किसी दोस्त से बात करना मजेदार लगता है तो होलोग्राफिक की मदद से आप अपने पास उनके एक डिजिटल वर्जन को भी देख पाएंगे. 

कब तक लॉन्च हो जाएगी 6G टेक्नोलॉजी?

अभी इस टेक्नोलॉजी पर कई जगह काम चल रहा है और यह शुरुआती चरणों में है. अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहता है तो माना जा रहा है कि 2028 में यह कुछ देशों में लॉन्च हो जाएगी. क्वालकॉम के सीईओ भी उम्मीद जता चुके हैं कि 2028 में 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी. वहीं भारत की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2028 तक 6G की टेस्टिंग शुरू होने की उम्मीद है. ऐसे में भारतीय यूजर्स का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है.

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Published at : 04 May 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS CHINA 6G Service
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