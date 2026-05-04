हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीरिजल्ट टैली LIVEआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान

Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान

बिन्नाकंडी सीट पर बदरुद्दीन अजमल के अलावा, असम गण परिषद के साहाबुद्दीन मजूमदार और असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 04 May 2026 11:28 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश से सटीं असम की 50 विधानसभा सीटों पर सबकी नजरें टिकी हैं. यहां हर बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलता रहा है. इस बार भी सबकी खास नजर है, जिसकी असली वजह ये है कि  AIUDF और कांग्रेस अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं. AIUDF ने इस बार सिर्फ 27 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं. अब देखना ये है कि दोनों पार्टियों के अलग-अलग चुनाव लड़ने का किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है.

फिलहाल AIUDF चीफ मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल बन्नाकंडी विधानसभा सीट पर लीड कर रहे हैं. 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 50 सीटों में से 23 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 27 पर कांग्रेस और AIUDF गठबंधन जीता था. इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की अहम भूमिका देखने को मिलती है. 

बिन्नाकांडी सीट पर बदरुद्दीन अजमल के अलावा, असम गण परिषद के साहाबुद्दीन मजूमदार और असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. 10 बजे तक 3,681 वोटों के साथ रेजाउल चौधरी आगे चल रहे थे, जबकि 3,650 वीटों के साथ मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल बेहद करीब थे. वहीं, 1,117 वोटों के साथ शाहाबउद्दीन मजूमदार तीसरे नंबर पर थे. अभी भी वह तीसरे नंबर पर ही हैं. 

बदरुद्दीन ने साल 2005 में AIUDF पार्टी बनाई थी. उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान मुस्लिम अल्पसंख्यकों, खासकर असमिया और बंगाली मूल के मुसलमानों के अधिकारों की आवाज के रूप में बनाई और 2009 से 2024 तक धुबरी से सांसद रहे. AIUDF ने 2006 में असम की 10 सीटें जीतें, 2011 में 18, 2016 में 13 और 2021 में 16 सीटों पर जीत हासिल की थी. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन अजमल हार गए. अब यह चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. 

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात करें तो सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 87 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस 21 सीट पर बढ़त बनाए हुए है. निर्वाचन आयोग ने राज्य की 126 सीट में से 114 सीटों के रुझान जारी किए हैं, जिनमें बीजेपी 71 सीट पर आगे है, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट क्रमशः सात और नौ सीट पर आगे हैं. इसके अनुसार कांग्रेस 21 सीट पर आगे है, जबकि उसकी सहयोगी असम जातीय परिषद और रायजोर दल एक-एक सीट पर आगे हैं.

Published at : 04 May 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Kerala Election 2026 Assam Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
Binnakandi Election Result 2026: क्या बिन्नाकंडी सीट जीत पाएंगे बदरुद्दीन अजमल? सामने आए रुझान
चुनाव 2026
Bengal Election Result 2026: क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?
क्या इस बार भी ममता को हरा देंगे सुवेंदु? अब CM को भवानीपुर में दे रहे कड़ी टक्कर, जानें कौन आगे?
चुनाव 2026
इस सीट पर मात्र 5 वोटों से उम्मीदवार आगे, नेक-टू-नेक फाइट, सबसे कम मार्जिन से होगी हार-जीत?
इस सीट पर मात्र 5 वोटों से उम्मीदवार आगे, नेक-टू-नेक फाइट, सबसे कम मार्जिन से होगी हार-जीत?
चुनाव 2026
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Result Vote Counting: बीजेपी बहुमत की ओर | TMC Vs BJP | Mamata
Assembly Elections Result: बंगाल में बीजेपी आगे | PM Modi | TMC Vs BJP | Breaking
West Bengal Election Updates: बंगाल में पलटती बाजी, ममता को बड़ा झटका | West Bengal | Mamata | TMC
Election Results 2026 for West Bengal Assembly: BJP ने जीता किला | BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Election Results 2026: 6 सीटों पर बीजेपी आगे | BJP vs TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bengal Election Results 2026: पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी आगे, यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन, SGPGI लखनऊ में ली अंतिम सांस
स्टॉक मार्केट
Share Market: शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
शेयर बाजार पर चढ़ा चुनावी नतीजे का रंग, खुलते ही तेजी से उछले सेंसेक्स और निफ्टी 125 अंक ऊपर
पंजाब
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
राघव चड्ढा का यह कदम चौंकाने वाला, सीएम भगवंत मान से पहले किससे मिलेंगे BJP सांसद?
बॉलीवुड
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
'सुनील, मेरे दोस्त…15 सीजन…', शाहरुख खान ने 200 विकेट पूरे करने पर नरेन के नाम लिखा खास पोस्ट
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
ऑटो
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक, जानिए खासियत
Toyota Fortuner की टेंशन बढ़ाने आ रही Nissan की यह SUV, डिफेंडर जैसा होगा लुक
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget