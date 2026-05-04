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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी

पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी

West Bengal Election Result: जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बंगाल चुनाव के रुझान देखकर एकदम शॉक्ड नजर आ रहे हैं मानों उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी की कुर्सी पर खतरा आ सकता है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 May 2026 11:38 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे (West Bengal Assembly Election Result) इस बार सबके लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं. अगर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों की बात करें तो ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता जाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बन रही है. इसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया है. 

सीएम उमर अब्दुल्ला बंगाल नतीजों के रुझान देखकर बेहद चौंक गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केवल दो शब्दों में अपनी हैरानी बयां करते हुए लिखा- Bloody Hell! इसके साथ उन्होंने ऐसे इमोजी का इस्तेमाल किया है, मानो रुझान देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं.

क्या कहते हैं बंगाल चुनाव के रुझान?

दरअसल, खबर लिखे जाने तक (सुबह 11.30 बजे) पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के रुझान कुछ इस प्रकार थे-
पश्चिम बंगाल की कुल सीटें- 294
सीटों के रुझान- 229

बीजेपी- 148 सीटों पर बढ़त
TMC- 78 सीटों पर बढ़त

यानी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी पार कर गई है और ममता बनर्जी का किला ढहता दिख रहा है.

एग्जिट पोल पर भी उमर अब्दुल्ला ने नहीं किया था यकीन 

इससे पहले जब एग्जिट पोल में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया गया था, तब भी उमर अब्दुल्ला ये मानने को तैयार नहीं थे. दो दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एग्जिट पोल के रुझान कब सही साबित हुए हैं. पांच साल पहले भी एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला था? ममता बनर्जी की सरकार आई थी. इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि इस बार के एग्जिट पोल भी गलत साबित होंगे. हालांकि, अब ममता बनर्जी पर उनका विश्वास टूटता दिख रहा है और बीजेपी की बढ़त वाले रुझान देखकर उमर अब्दुल्ला हैरान हैं.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में विजय के काम आई प्रशांत किशोर की ये सलाह, 7 महीने पहले कर दिया था ऐलान

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 04 May 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Omar Abdullah West Bengal Assembly Election JAMMU KASHMIR NEWS MAMATA BANERJEE West Bengal Assembly Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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