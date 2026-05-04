पश्चिम बंगाल के रुझान देख उमर अब्दुल्ला का चौंकाने वाला रिएक्शन, दो शब्दों में बयां की हैरानी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे (West Bengal Assembly Election Result) इस बार सबके लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं. अगर चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों की बात करें तो ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता जाती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बन रही है. इसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन चर्चा का विषय बन गया है.

सीएम उमर अब्दुल्ला बंगाल नतीजों के रुझान देखकर बेहद चौंक गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केवल दो शब्दों में अपनी हैरानी बयां करते हुए लिखा- Bloody Hell! इसके साथ उन्होंने ऐसे इमोजी का इस्तेमाल किया है, मानो रुझान देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं.

Bloody hell 😱😱😱!! — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 4, 2026

क्या कहते हैं बंगाल चुनाव के रुझान?

दरअसल, खबर लिखे जाने तक (सुबह 11.30 बजे) पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के रुझान कुछ इस प्रकार थे-

पश्चिम बंगाल की कुल सीटें- 294

सीटों के रुझान- 229

बीजेपी- 148 सीटों पर बढ़त

TMC- 78 सीटों पर बढ़त

यानी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को भी पार कर गई है और ममता बनर्जी का किला ढहता दिख रहा है.

एग्जिट पोल पर भी उमर अब्दुल्ला ने नहीं किया था यकीन

इससे पहले जब एग्जिट पोल में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया गया था, तब भी उमर अब्दुल्ला ये मानने को तैयार नहीं थे. दो दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एग्जिट पोल के रुझान कब सही साबित हुए हैं. पांच साल पहले भी एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला था? ममता बनर्जी की सरकार आई थी. इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने दावा किया था कि इस बार के एग्जिट पोल भी गलत साबित होंगे. हालांकि, अब ममता बनर्जी पर उनका विश्वास टूटता दिख रहा है और बीजेपी की बढ़त वाले रुझान देखकर उमर अब्दुल्ला हैरान हैं.

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