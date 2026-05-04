सैमसंग ने छोटे फोन बनाने क्यों बंद कर दिए? आपकी पसंद में छिपा है जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आजकल स्मार्टफोन 6-7 इंच के डिस्प्ले वाले लोकप्रिय हो रहे हैं।

सैमसंग ने लोगों की बड़ी स्क्रीन की पसंद को देखते हुए छोटे फोन बंद किए।

स्ट्रीमिंग, गेमिंग, और व्यावसायिक कार्यों के लिए बड़ी स्क्रीन फोन बेहतर हैं।

कॉम्पैक्ट फोन चाहने वाले यूजर्स सैमसंग के फ्लिप फोन आजमा सकते हैं।

Smartphone Size: आजकल अगर आप किसी के भी हाथ में स्मार्टफोन देखेंगे तो इसका साइज 6-7 इंच के बीच होता है. बेस मॉडल का साइज लगभग 6 इंच से शुरू हो जाता है और अल्ट्रा मॉडल 6.9 इंच तक जाते हैं. अगर सैमसंग की बात करें तो कंपनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल Galaxy S26 Ultra में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है. ऐसा नहीं है कि सैमसंग हमेशा से ही इतने बड़े फोन बनाती आई है. कंपनी ने 2009 में I7500 Galaxy फोन लॉन्च किया था, जिसकी लंबाई 4.5 इंच थी. इसके बाद कंपनी ने Samsung Galaxy Pocket लॉन्च किया था, जो 4 इंच से थोड़ा सा बड़ा था. अब ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी ने छोटे फोन बनाने बंद कर दिए?

छोटे फोन क्यों नहीं बना रही सैमसंग?

पिछले कुछ सालों से सैमसंग ने छोटे फोन बनाने बंद कर दिए हैं और यह ट्रेंड केवल इस कंपनी तक ही सीमित नहीं है. बाकी कंपनियां भी अब बड़े फोन पर फोकस कर रही हैं. छोटे साइज के मिनी मॉडल भी अब धीरे-धीरे मार्केट से गायब होते जा रहे हैं. पर ऐसा हो क्यों हो रहा है? सैमसंग की मोबाइल एक्सपीरियंस यूनिट में प्रोडक्ट और मार्केटिंग की वाइस प्रेसिडेंट Annika Bizon ने इसका कारण बताया है. एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनसे सवाल पूछा गया था कि सैमसंग ने छोटे फोन बनाने बंद क्यों कर दिए? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि लोगों को अब बड़ी स्क्रीन वाले फोन पसंद है और इसीलिए सैमसंग ऐसे फोन बना रही है.

बड़ी स्क्रीन वाले फोन की जरूरत क्यों?

Annika ने बताया कि अब लोग स्ट्रीमिंग और गेमिंग समेत कई टास्क के लिए फोन यूज करते हैं. साथ ही फोन अब लोगों को वर्क और बिजनेस एक्टिविटी से जोड़ने का भी साधन बन गए हैं और इनमें बड़ी स्क्रीन की जरूरत होती है. उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि कंपनी फिलहाल छोटे फोन बनाने पर फोकस नहीं कर रही है. जिन यूजर्स को कॉम्पैक्ट फोन की जरूरत है, वे सैमसंग के फ्लिप फोन आजमा सकते हैं.

फ्लिप फोन फिर आए ट्रेंड में

फोल्डेबल फोन के साथ-साथ फ्लिप फोन भी फिर ट्रेंड में आते जा रहे हैं. सैमसंग पिछले कुछ सालों से Galaxy Z Flip सीरीज के फोन लॉन्च कर रही है. जरूरत पड़ने पर इन फोन को अनफोल्ड कर बड़ी स्क्रीन का फायदा उठाया जा सकता है. वहीं काम होने के बाद इन्हें फ्लिप कर कम स्पेस में स्टोर किया जा सकता है.

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