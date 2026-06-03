हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCBSE पर साइबर हमला! आखिर क्या होता है Denial-of-Service Attack और क्यों मच जाती है डिजिटल दुनिया में अफरा-तफरी?

CBSE पर साइबर हमला! आखिर क्या होता है Denial-of-Service Attack और क्यों मच जाती है डिजिटल दुनिया में अफरा-तफरी?

What is Denial-of-Service Attack: DoS Attack एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट, सर्वर या ऑनलाइन सेवा को नॉर्मल यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बनाना होता है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सीबीएसई की सुरक्षा ने प्रभावी ढंग से हमलों का सामना किया।

What is Denial-of-Service Attack: हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने जानकारी दी कि उसके री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को साइबर हमलों का सामना करना पड़ा. उस समय हजारों छात्र अपने आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे थे. हालांकि, सुरक्षा टीमों की सतर्कता की वजह से सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं और बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार किए गए.

CBSE ने क्या जानकारी दी?

CBSE के अनुसार, री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर एक समय में 8,000 से अधिक छात्र एक्टिव थे. कल दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा विद्यार्थी अपने आवेदन जमा कर चुके थे. इसी दौरान कुछ साइबर अपराधियों ने पोर्टल की सेवाओं को बाधित करने की कोशिश की.

बोर्ड ने बताया कि सबसे बड़ा हमला Denial-of-Service (DoS) तकनीक के जरिए किया गया. इस हमले में केवल दो मिनट के भीतर पोर्टल पर लगभग 15 लाख रिक्वेस्ट भेजी गईं. इसके अलावा सिस्टम की फाइलों तक अनधिकृत पहुंच बनाने के लिए एक लाख से अधिक प्रयास भी दर्ज किए गए.

क्या होता है Denial-of-Service (DoS) Attack?

Denial-of-Service या DoS Attack एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट, सर्वर या ऑनलाइन सेवा को सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बनाना होता है.

सामान्य परिस्थितियों में कोई वेबसाइट आने वाली रिक्वेस्ट को आसानी से प्रोसेस करती है. लेकिन DoS अटैक के दौरान हमलावर बहुत कम समय में इतनी अधिक संख्या में फर्जी या अनावश्यक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर पर अचानक भारी दबाव पड़ जाता है.

जब सर्वर अपनी क्षमता से ज्यादा ट्रैफिक संभालने लगता है, तब वेबसाइट की गति धीमी हो सकती है, वह बार-बार क्रैश हो सकती है या पूरी तरह बंद भी हो सकती है.

यह हमला कैसे पैदा करता है परेशानी?

मान लीजिए किसी पोर्टल को एक समय में कुछ हजार यूजर्स को संभालने के लिए बनाया गया है. अगर अचानक उस पर लाखों रिक्वेस्ट भेज दी जाएं तो उसके संसाधन तेजी से खत्म होने लगते हैं. ऐसी स्थिति में असली यूजर्स को लॉगिन करने में दिक्कत आ सकती है, पेज खुलने में ज्यादा समय लग सकता है या फिर सेवा पूरी तरह बंद हो सकती है. खासकर परीक्षा, बैंकिंग, टिकट बुकिंग या सरकारी सेवाओं से जुड़े पोर्टलों पर ऐसे हमले गंभीर असर डाल सकते हैं.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसे खतरनाक क्यों मानते हैं?

विशेषज्ञों का मानना है कि DoS Attack केवल वेबसाइट को धीमा करने तक सीमित नहीं होता. इससे संस्थानों के कामकाज पर असर पड़ता है, उपयोगकर्ताओं का अनुभव खराब होता है और कई बार महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित हो जाती हैं.

कुछ मामलों में साइबर अपराधी ऐसे हमलों का इस्तेमाल सुरक्षा टीमों का ध्यान भटकाने के लिए भी करते हैं. जब टीम वेबसाइट को चालू रखने में व्यस्त होती है, तब हमलावर किसी अन्य सिस्टम में सेंध लगाने या संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं.

CBSE ने स्थिति को कैसे संभाला?

CBSE ने बताया कि साइबर हमलों के बावजूद उसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी रही. पोर्टल ने 8,000 से अधिक यूजर्स को संभाला और दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों के आवेदन सफलतापूर्वक प्रोसेस किए गए. यह दर्शाता है कि मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय बड़े स्तर के हमलों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

एक घंटे में कितनी बिजली खा लेता है 0.5 टन का एसी, यह कितने बड़े कमरे को कर सकता है कूल-कूल?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Cyber Attack CBSE Dos Attack TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
CBSE पर साइबर हमला! आखिर क्या होता है Denial-of-Service Attack और क्यों मच जाती है डिजिटल दुनिया में अफरा-तफरी?
CBSE पर साइबर हमला! आखिर क्या होता है Denial-of-Service Attack और क्यों मच जाती है डिजिटल दुनिया में अफरा-तफरी?
टेक्नोलॉजी
ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के दिन गए, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने AI Agents को बताया फ्यूचर
ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के दिन गए, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने AI Agents को बताया फ्यूचर
टेक्नोलॉजी
क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?
क्या पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नल पर चलने लगते हैं जम्मू-कश्मीर के स्मार्टफोन, कैसे काम करती है यह तकनीक?
टेक्नोलॉजी
सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 पर आ गया सबसे बड़ा ऑफर, यहां से उठाएं भारी डिस्काउंट का फायदा
सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 पर आ गया सबसे बड़ा ऑफर, यहां से उठाएं भारी डिस्काउंट का फायदा
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में कुंती बनेंगी Toral Rasputra, बोलीं- ऐसा किरदार जिंदगी में एक बार मिलता है
Firing at Khan Sir Coaching Center: जहां खान सर के कोचिंग पर हुआ हमला वहां से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ में सब बह गया! | Jammu Kashmir | Weather News | IMD
Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
ममता बनर्जी की TMC आज टूटेगी! रितब्रता बनर्जी, संदीपन साहा पहुंचे विधानसभा, तपस रॉय बोले- 'खेला होबे'
बिहार
खान सर के कोचिंग पर हमले में हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
खान सर के कोचिंग पर हमले में हिरासत में लिया गया पटना का एक बड़ा शिक्षक, सामने आई पूरी बात!
इंडिया
Karnataka CM Oath: 'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
'CM बनना सपना नहीं...' मुख्यमंत्री की शपथ से पहले इमोशनल हुए DK शिवकुमार, ये क्या कह डाला
स्पोर्ट्स
India Vs New Zealand: 40 दिनों में 12 मैच, अक्टूबर-दिसंबर तक मेगा टूर, जानिए पूरा शेड्यूल
India Vs New Zealand: 40 दिनों में 12 मैच, अक्टूबर-दिसंबर तक मेगा टूर, जानिए पूरा शेड्यूल
मूवी रिव्यू
Made in India A Titan Story Review: ये शानदार सीरीज आपको दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी बड़े कमाल तरीके से दिखाएगी 
मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी रिव्यू: ये सीरीज दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी बनने की कहानी कमाल तरीके से दिखाएगी
विश्व
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
'2 लाख से ज्यादा लोगों ने चुकाए 1,00,000 डॉलर', H-1B वीजा पर ट्रंप सरकार का बड़ा अपडेट
फैशन
Indian Celebrity Weddings: सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
सादगी और विरासत की झलक! अनुष्का से लेकर आलिया तक, इन ब्राइड्स ने जीता फैशन की दुनिया का दिल
एग्रीकल्चर
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
कितने में आती है राजस्थान की गिर गाय, हर दिन देती है 10 से 18 लीटर दूध
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
Embed widget