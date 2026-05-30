Tech Tips: रातभर AC चलाने पर भी नहीं बढ़ेगा Bill! जानिए 7 स्मार्ट Cooling Hacks

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एसी के फिल्टर नियमित साफ करने से एयरफ्लो ठीक रहता है।

Tech Tips: इस समय बाहर निकलना ऐसा लग रहा है जैसे सीधे गर्म हवा के ब्लोअर के सामने खड़े हों. कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में AC अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है. लेकिन दिनभर AC चलाने का सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है. अच्छी बात यह है कि हर समय AC को 16 डिग्री पर चलाना जरूरी नहीं होता. कुछ आसान आदतें अपनाकर आप कमरे को ठंडा भी रख सकते हैं और बिजली की खपत भी कम कर सकते हैं.

कमरे को पूरी तरह बंद रखें

कई लोग AC चलाते समय दरवाजे या खिड़कियां ठीक से बंद नहीं करते. छोटे-छोटे गैप से भी ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है जिससे AC को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर कमरा अच्छी तरह सील रहेगा तो कूलिंग ज्यादा देर तक बनी रहेगी और बिजली की बचत भी होगी.

समय पर AC सर्विस जरूर कराएं

अगर AC की लंबे समय से सर्विस नहीं हुई है तो उसकी कूलिंग क्षमता कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है. गंदे कॉइल, जाम पाइप या कम गैस जैसी समस्याएं मशीन पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं. गर्मी शुरू होने से पहले सर्विस कराना बेहतर माना जाता है. कोशिश करें कि काम अधिकृत टेक्नीशियन से ही करवाएं.

सही तापमान पर AC चलाएं

बहुत से लोगों को लगता है कि AC को 16 या 18 डिग्री पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता. विशेषज्ञों के अनुसार 24 डिग्री का तापमान ज्यादातर घरों के लिए सबसे बेहतर और बिजली बचाने वाला माना जाता है. इससे कमरा आरामदायक रहता है और कंप्रेसर पर भी कम दबाव पड़ता है.

AC के फिल्टर नियमित साफ करें

धूल, मिट्टी और प्रदूषण की वजह से AC के फिल्टर जल्दी गंदे हो जाते हैं. जब फिल्टर जाम होने लगते हैं तो एयरफ्लो कम हो जाता है और AC को ज्यादा बिजली खर्च करनी पड़ती है. हर कुछ हफ्तों में फिल्टर साफ करने से कूलिंग बेहतर होती है और बिजली बिल भी कम आता है.

AC के साथ पंखा भी चलाएं

कई लोग इसे नजरअंदाज करते हैं लेकिन ceiling fan AC की ठंडी हवा को पूरे कमरे में तेजी से फैलाने में मदद करता है. इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है और AC को लगातार तेज मोड पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. हल्की फैन स्पीड भी काफी असर दिखा सकती है.

रात में Sleep Timer का इस्तेमाल करें

आजकल ज्यादातर AC में sleep timer का फीचर मिलता है लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. सोने के बाद 1 या 2 घंटे का timer सेट करने से रातभर बेवजह बिजली खर्च नहीं होती और सुबह तक कमरा भी आरामदायक बना रहता है.

जरूरत न हो तो AC पूरी तरह बंद करें

अगर AC इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसे सिर्फ रिमोट से बंद छोड़ने की बजाय मेन स्विच से भी ऑफ कर दें. Standby mode में भी थोड़ी-बहुत बिजली खर्च होती रहती है जो लंबे समय में बिल बढ़ा सकती है.

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