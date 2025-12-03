हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo X300 और X300 Pro भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में मौजूद इन मॉडल्स को देंगे टक्कर

Vivo X300 और X300 Pro भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में मौजूद इन मॉडल्स को देंगे टक्कर

चाइनीज कंपनी वीवो ने भारत में अपनी X300 Series लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज पर फोकस किया गया है और सीरीज के दोनों ही फोन प्रीमियम प्राइस कैटेगरी में आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vivo X300 Series Launched: चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में अपनी नई X300 सीरीज लॉन्च कर दी है. इसमें Vivo X300 और Vivo X300 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है. इस सीरीज को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिन्हें फोटो और वीडियोग्राफी के लिए दमदार फोन की जरूरत है. इस सीरीज के साथ वीवो ने टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी लॉन्च की है, जिससे फोटो के लिए ज्यादा जूम कैपेबिलिटी मिल सकेगी. इसकी कीमत 18,999 रुपये रखी गई है. आइए सीरीज में लॉन्च हुए फोन के फीचर्स और कीमत आदि जानते हैं.

Vivo X300 Pro

यह इस सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल है. इसमें 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी देगा. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर लगा है, जिसे 16GB रैम और 512GB स्टोरेज से पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 200MP का पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है. कंपनी ने इस फोन में दो डेडिकेटिड इमेजिंग चिप्स का यूज किया है. फ्रंट में इसे 50MP कैमरा दिया गया है. यह फोन 6,510mAh की बैटरी के साथ आया है.

Vivo X300

सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल में 6.3 इंच की स्क्रीन लगी है और इसे भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिया गया है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर दिया गया है. फ्रंट में इसे भी 50MP का कैमरा मिला है. प्रो मॉडल के मुकाबले इसमें 6,040mAh की थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है. 

कितनी है कीमत?

वीवो ने इस सीरीज को प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किया है. X300 की शुरुआती कीमत 75,999 रुपये, जबकि X300 Pro की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है. दोनों ही फोन की बिक्री 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगी. 

किससे होगा मुकाबला?

प्रो मॉडल अपनी कीमत के चलते सैमसंग और ओप्पो के एडवांस्ड कैमरा और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन से मुकाबला करेगा, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल को वनप्लस 15 और IQOO 15 जैसे मॉडल से टक्कर मिलेगी. OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,300mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है. इसी तरह IQOO 15 भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है और इसमें 7,000mAh का सिलिकॉन-एनोड बैटरी पैक लगा हुआ है.

ये भी पढ़ें-

सबसे ज्यादा बिकने वाले इस आईफोन पर आ गई 17,000 रुपये की छूट, जल्दी चेक करें डील

Published at : 03 Dec 2025 07:28 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Vivo X300 Series Vivo X300 Vivo X300 Pro
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM Yogi Security Lapse: वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM Yogi Security Lapse: वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, मंच तक पहुंचा शराबी युवक, किया गया गिरफ्तार
विश्व
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से 20 मिनट की मुलाकात के बाद बोलीं उनकी बहन, 'अल्हम्दुलिल्लाह, वह...'
क्रिकेट
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
PAK Vs SL: जनवरी में खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
Dhurandhar Advance Booking: एडवांस बुकिंग में रणवीर सिंह की फिल्म का जलवा, कमा डाले करोड़ों
एडवांस बुकिंग में रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का जलवा, कमा डाले करोड़ों
ट्रेंडिंग
Video: पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
पहले घेवर फिर लड्डू और अब बिरयानी, पुनीत सुपरस्टार ने कीचड़ में डुबोकर खाए चावल- वीडियो वायरल
हेल्थ
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या डायपर पहनाने से खराब हो जाती है बच्चों की किडनी, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
यूटिलिटी
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
अब तक चोरी हुए कितने फोन ढूंढ चुका संचार साथी ऐप? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget