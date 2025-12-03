Vivo X300 और X300 Pro भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ मार्केट में मौजूद इन मॉडल्स को देंगे टक्कर
चाइनीज कंपनी वीवो ने भारत में अपनी X300 Series लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज पर फोकस किया गया है और सीरीज के दोनों ही फोन प्रीमियम प्राइस कैटेगरी में आए हैं.
Vivo X300 Series Launched: चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने भारत में अपनी नई X300 सीरीज लॉन्च कर दी है. इसमें Vivo X300 और Vivo X300 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है. इस सीरीज को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिन्हें फोटो और वीडियोग्राफी के लिए दमदार फोन की जरूरत है. इस सीरीज के साथ वीवो ने टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी लॉन्च की है, जिससे फोटो के लिए ज्यादा जूम कैपेबिलिटी मिल सकेगी. इसकी कीमत 18,999 रुपये रखी गई है. आइए सीरीज में लॉन्च हुए फोन के फीचर्स और कीमत आदि जानते हैं.
Vivo X300 Pro
यह इस सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल है. इसमें 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी देगा. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर लगा है, जिसे 16GB रैम और 512GB स्टोरेज से पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 200MP का पेरिस्कोप सेंसर दिया गया है. कंपनी ने इस फोन में दो डेडिकेटिड इमेजिंग चिप्स का यूज किया है. फ्रंट में इसे 50MP कैमरा दिया गया है. यह फोन 6,510mAh की बैटरी के साथ आया है.
Vivo X300
सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल में 6.3 इंच की स्क्रीन लगी है और इसे भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर दिया गया है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर दिया गया है. फ्रंट में इसे भी 50MP का कैमरा मिला है. प्रो मॉडल के मुकाबले इसमें 6,040mAh की थोड़ी छोटी बैटरी दी गई है.
कितनी है कीमत?
वीवो ने इस सीरीज को प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किया है. X300 की शुरुआती कीमत 75,999 रुपये, जबकि X300 Pro की कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है. दोनों ही फोन की बिक्री 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगी.
किससे होगा मुकाबला?
प्रो मॉडल अपनी कीमत के चलते सैमसंग और ओप्पो के एडवांस्ड कैमरा और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन से मुकाबला करेगा, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल को वनप्लस 15 और IQOO 15 जैसे मॉडल से टक्कर मिलेगी. OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,300mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का फ्रंट कैमरा लगा हुआ है. इसी तरह IQOO 15 भी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च हुआ है और इसमें 7,000mAh का सिलिकॉन-एनोड बैटरी पैक लगा हुआ है.
