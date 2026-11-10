ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन, कई घंटे से बुक नहीं हो रहे टिकट

IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन, कई घंटे से बुक नहीं हो रहे टिकट

भाईदूज-छठ आदि के मौके पर अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे यात्रियों को तगड़ा झटका लगा है. भारतीय रेलवे की टिकट बुक करने वाली IRCTC की वेबसाइट और ऐप कई घंटे से काम नहीं कर रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

ट्रेन से सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई यूजर्स ने टिकट बुकिंग, ऐप के काम न करने और वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत की शिकायत की है. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर पर भी IRCTC से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज की गई हैं.

डाउनडिटेक्टर के IRCTC स्टेटस पेज पर यूजर्स की ओर से दर्ज शिकायतों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट ऐप से जुड़ी समस्याओं की हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल रिपोर्ट में 52 फीसदी शिकायतें ऐप से संबंधित हैं. वहीं, 19 फीसदी रिपोर्ट वेबसाइट और 19 फीसदी ब्रेकडाउन से जुड़ी हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
CPU vs GPU: GPU और CPU में क्या अंतर, AI की दुनिया में GPU क्यों बना सबसे बड़ा हथियार?
GPU और CPU में क्या अंतर, AI की दुनिया में GPU क्यों बना सबसे बड़ा हथियार?
टेक्नोलॉजी
Xiaomi 18 Pro Series Launch : फोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव! Xiaomi 18 Pro Series इस दिन होगी लॉन्च
फोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव! Xiaomi 18 Pro Series इस दिन होगी लॉन्च
टेक्नोलॉजी
Airtel Buy 1 Get 1 Free Offer : Airtel के इन दो प्लान पर मिल रहा Buy 1 Get 1 फ्री ऑफर, जानें डिटेल्स
Airtel के इन दो प्लान पर मिल रहा Buy 1 Get 1 फ्री ऑफर, जानें डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
Unboxing Tips: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?
नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?

ऐप और वेबसाइट पर क्या आ रहीं दिक्कतें?

IRCTC की वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल रोजाना लाखों यात्री ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए करते हैं. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर तकनीकी परेशानी आने से यात्रियों की बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है. यूजर्स को लॉगिन करने, टिकट सर्च करने, ट्रेन और सीट की उपलब्धता देखने या बुकिंग पूरी करने में परेशानी हो रही है. डाउनडिटेक्टर पर ऐप से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा हैं. इसके अलावा यूजर्स ने वेबसाइट पर भी दिक्कत होने की जानकारी दी है. 

डाउनडिटेक्टर पर कैसे दर्ज होती हैं शिकायतें?

डाउनडिटेक्टर एक आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है. यहां यूजर्स अलग-अलग वेबसाइट, ऐप और ऑनलाइन सेवाओं में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं. किसी सेवा को लेकर सामान्य दिनों की तुलना में शिकायतों की संख्या बढ़ने पर प्लेटफॉर्म संभावित समस्या का संकेत दिखाता है.

IRCTC के स्टेटस पेज पर भी यूजर्स ऐप, वेबसाइट, टिकटिंग, देरी और अन्य समस्याओं की श्रेणियों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा रिपोर्ट मैप के जरिए यह भी देखा जा सकता है कि किस क्षेत्र से समस्याओं की रिपोर्ट आ रही है. 

क्या IRCTC ने कोई आधिकारिक जानकारी दी?

डाउनडिटेक्टर पर यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन इससे समस्या की असली वजह की जानकारी नहीं मिली. वहीं, IRCTC की ओर से इस परेशानी की वजह, प्रभावित यूजर्स की संख्या या सेवा सामान्य होने के समय को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ।

यूजर्स ने जताई नाराजगी

टिकट बुक नहीं कर पा रहे यात्रियों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि फेस्टिव सीजन में हर बार आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे पैसा कट जाता है और टिकट बुक नहीं होता है. 5जी के जमाने में भी यह वेबसाइट बेहद खराब तरीके से परफॉर्म करती है. 

यह भी पढ़ें: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
CPU vs GPU: GPU और CPU में क्या अंतर, AI की दुनिया में GPU क्यों बना सबसे बड़ा हथियार?
GPU और CPU में क्या अंतर, AI की दुनिया में GPU क्यों बना सबसे बड़ा हथियार?
टेक्नोलॉजी
Xiaomi 18 Pro Series Launch : फोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव! Xiaomi 18 Pro Series इस दिन होगी लॉन्च
फोन के डिजाइन में बड़ा बदलाव! Xiaomi 18 Pro Series इस दिन होगी लॉन्च
टेक्नोलॉजी
Airtel Buy 1 Get 1 Free Offer : Airtel के इन दो प्लान पर मिल रहा Buy 1 Get 1 फ्री ऑफर, जानें डिटेल्स
Airtel के इन दो प्लान पर मिल रहा Buy 1 Get 1 फ्री ऑफर, जानें डिटेल्स
टेक्नोलॉजी
Unboxing Tips: नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?
नया फोन या लैपटॉप बॉक्स खोलते ही ऑन किया तो हो सकता है नुकसान, जानें क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
महाराष्ट्र
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
'उम्मीद है आपकी मानसिक हालत...', पटाखों और खराब AQI के बीच प्रियंका का BJP MLA पर तंज
क्रिकेट
क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती
क्या जनवरी में होगा IPL 2027? KKR की को-ओनर ने किया समर्थन, BCCI के सामने बड़ी चुनौती
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
दिल्ली NCR
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
'दिल्ली प्रदूषण के लिए पटाखों को विलेन बनाना बंद करें', व्यापारी संघ ने जताई नाराजगी
इंडिया
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
दिल्ली NCR
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget