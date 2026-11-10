IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन, कई घंटे से बुक नहीं हो रहे टिकट

ट्रेन से सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई यूजर्स ने टिकट बुकिंग, ऐप के काम न करने और वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत की शिकायत की है. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर पर भी IRCTC से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज की गई हैं.

डाउनडिटेक्टर के IRCTC स्टेटस पेज पर यूजर्स की ओर से दर्ज शिकायतों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट ऐप से जुड़ी समस्याओं की हैं. आंकड़ों के मुताबिक, कुल रिपोर्ट में 52 फीसदी शिकायतें ऐप से संबंधित हैं. वहीं, 19 फीसदी रिपोर्ट वेबसाइट और 19 फीसदी ब्रेकडाउन से जुड़ी हैं.

ऐप और वेबसाइट पर क्या आ रहीं दिक्कतें?

IRCTC की वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल रोजाना लाखों यात्री ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए करते हैं. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर तकनीकी परेशानी आने से यात्रियों की बुकिंग प्रक्रिया प्रभावित हुई है. यूजर्स को लॉगिन करने, टिकट सर्च करने, ट्रेन और सीट की उपलब्धता देखने या बुकिंग पूरी करने में परेशानी हो रही है. डाउनडिटेक्टर पर ऐप से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा हैं. इसके अलावा यूजर्स ने वेबसाइट पर भी दिक्कत होने की जानकारी दी है.

डाउनडिटेक्टर पर कैसे दर्ज होती हैं शिकायतें?

डाउनडिटेक्टर एक आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है. यहां यूजर्स अलग-अलग वेबसाइट, ऐप और ऑनलाइन सेवाओं में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं. किसी सेवा को लेकर सामान्य दिनों की तुलना में शिकायतों की संख्या बढ़ने पर प्लेटफॉर्म संभावित समस्या का संकेत दिखाता है.

IRCTC के स्टेटस पेज पर भी यूजर्स ऐप, वेबसाइट, टिकटिंग, देरी और अन्य समस्याओं की श्रेणियों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा रिपोर्ट मैप के जरिए यह भी देखा जा सकता है कि किस क्षेत्र से समस्याओं की रिपोर्ट आ रही है.

क्या IRCTC ने कोई आधिकारिक जानकारी दी?

डाउनडिटेक्टर पर यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन इससे समस्या की असली वजह की जानकारी नहीं मिली. वहीं, IRCTC की ओर से इस परेशानी की वजह, प्रभावित यूजर्स की संख्या या सेवा सामान्य होने के समय को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. ।

यूजर्स ने जताई नाराजगी

टिकट बुक नहीं कर पा रहे यात्रियों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि फेस्टिव सीजन में हर बार आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे पैसा कट जाता है और टिकट बुक नहीं होता है. 5जी के जमाने में भी यह वेबसाइट बेहद खराब तरीके से परफॉर्म करती है.

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