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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGTA 6 Pre Loading : GTA 6 लॉन्च से पहले गेमर्स को मिलेगा बड़ा फायदा, आज शुरू होगी प्री-लोडिंग

GTA 6 Pre Loading : GTA 6 लॉन्च से पहले गेमर्स को मिलेगा बड़ा फायदा, आज शुरू होगी प्री-लोडिंग

Rockstar Games ने GTA 6 की प्री-लोडिंग दो दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है. जानिए भारत में किस समय प्री-लोडिंग शुरू होगी और डाउनलोड के लिए कितनी स्टोरेज की जरूरत होगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 10 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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  • फिजिकल कॉपी वाले ग्राहक 12 नवंबर से कर पाएंगे प्री-लोड.

GTA 6 Pre Loading : गेमिंग की दुनिया में इन दिनों Grand Theft Auto 6 (GTA 6) को लेकर काफी चर्चा है. लंबे इंतजार के बाद अब इस गेम की लॉन्चिंग का समय करीब आ गया है. ऐसे में उन गेमर्स के लिए अच्छी अपडेट है, जिन्होंने पहले ही GTA 6 को प्री-ऑर्डर कर रखा है. Rockstar Games ने गेम की डिजिटल प्री-लोडिंग की तारीख में बदलाव किया है.

अब प्लेयर्स को गेम डाउनलोड करने के लिए पहले से तय तारीख का इंतजार नहीं करना होगा. कंपनी ने प्री-लोडिंग का समय दो दिन पहले कर दिया है. इससे गेमर्स लॉन्चिंग से पहले ही अपने कंसोल में गेम की फाइल डाउनलोड कर सकेंगे और रिलीज के दिन डाउनलोडिंग में समय गंवाए बिना गेम खेलना शुरू कर पाएंगे. तोआइए जानते हैं कि कब और किस समय GTA 6 की प्री-लोडिंग शुरू होगी. 

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कब और किस समय GTA 6 की प्री-लोडिंग शुरू होगी?

Rockstar Games के मुताबिक, GTA 6 की डिजिटल प्री-लोडिंग अब 10 नवंबर से शुरू होगी. पहले इसके लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन कंपनी ने शेड्यूल में बदलाव करते हुए इसे दो दिन पहले कर दिया है. PlayStation 5 पर गेम की प्री-लोडिंग स्थानीय समय के अनुसार 10 नवंबर की रात 12 बजे से शुरू होगी. वहीं, Xbox Series S और Xbox Series X पर यह सुविधा 12am GMT से मिलेगी.न्यूजीलैंड में कुछ यूजर्स के लिए गेम की प्री-लोडिंग पहले ही उपलब्ध हो चुकी है. भारत में PS5 यूजर्स 10 नवंबर को रात 12 बजे से GTA 6 डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि Xbox यूजर्स के लिए डाउनलोडिंग सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी.

212GB तक हो सकती है GTA 6 की फाइल

गेम की प्री-लोडिंग फाइल का साइज कंसोल के हिसाब से 212GB तक हो सकता है. ऐसे में डाउनलोड शुरू करने से पहले इतनी जगह उपलब्ध होना जरूरी है. कंपनी के मुताबिक, Grand Theft Auto 6 को 19 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. प्री-लोडिंग पूरी करने वाले गेमर्स लॉन्च के दिन बिना दोबारा गेम डाउनलोड किए सीधे खेलना शुरू कर सकेंगे.

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PS5 और Xbox पर ऐसे डाउनलोड करें गेम

GTA 6 की प्री-लोडिंग का फायदा उठाने के लिए गेम का Standard या Ultimate Edition डिजिटल रूप से प्री-ऑर्डर करना जरूरी है. इसके लिए PlayStation Store या Xbox Store का यूज किया जा सकता है.  PS5 पर गेम डाउनलोड करने के लिए Game Library में जाकर Grand Theft Auto 6 को चुनना होगा. यहां गेम की लॉन्चिंग का काउंटडाउन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करके प्री-ऑर्डर में शामिल कंटेंट और ऑटो-डाउनलोड की उपलब्धता देखी जा सकती है. डाउनलोड पूरा करने के लिए कंसोल को Rest Mode में भी रखा जा सकता है. इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चालू रखने की सेटिंग जरूरी है. Xbox Series S/X पर यूजर्स को कंसोल की Settings में Automatic Updates का ऑप्शन ऑन रखना होगा.

फिजिकल कॉपी खरीदने वालों को करना होगा इंतजार

जो गेमर्स GTA 6 का फिजिकल वर्जन खरीदने वाले हैं, उन्हें डिजिटल यूजर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा. गेम की फिजिकल कॉपी 12 नवंबर से रिटेल में उपलब्ध होगी, हालांकि इस वर्जन के बॉक्स में डिजिटल डाउनलोड कोड दिया जाएगा. कोड रिडीम करने के बाद यूजर्स 12 नवंबर या उसके बाद गेम की प्री-लोडिंग शुरू कर सकेंगे.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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