7050mAh बैटरी वाला Vivo T5 5G लॉन्च, जानें इसमें क्या-क्या खास?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह मिड-रेंज में आएगा, रॉयल ब्रोंज व सिल्वर ग्रीन रंग उपलब्ध.

स्मार्टफोन मार्केट में Vivo ने अपनी T-Series का नया स्मार्टफोन Vivo T5 5G भारत में लॉन्च कर दिया है. फोन को बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और MediaTek के Dimensity 7500 Turbo चिपसेट के साथ पेश किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 7050mAh की बैटरी है, जबकि डिस्प्ले में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 3D कर्व्ड AMOLED स्क्रीन मिलती है. फोन में 50MP Sony सेंसर वाला प्राइमरी कैमरा दिया गया है. तो आइए जानते हैं कि Vivo T5 5G की कीमत और खास फीचर्स क्या है.

Vivo T5 5G की कीमत और ऑफर्स

Vivo T5 5G को भारत में चार स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसके 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 34,999 है. वहीं 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 39,999 में आता है. 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 44,999 है. इसके टॉप वेरिएंट में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है, जिसकी कीमत 49,999 रखी गई है.

इस पर लोगों को 4,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी मिल सकता है. Axis Bank, SBI और HDFC Bank कार्ड से पेमेंट करने पर यह ऑफर उपलब्ध है. फोन की बिक्री 9 सितंबर से Flipkart पर शुरू होगी. इसे Royal Bronze और Silver Green कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा.

Vivo T5 5G में क्या-क्या खास है?

Vivo T5 5G में 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो OIS सपोर्ट करता है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, फ्रंट और रियर दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है.

7050mAh बैटरी बनेगी बड़ी खासियत

फोन में 7,050mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 44W Fast Charging सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी हेल्थ पांच साल तक बनी रह सकती है. Vivo के मुताबिक, सिंगल चार्ज में फोन 85 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक, 34.7 घंटे तक लोकल वीडियो प्लेबैक और 7.9 घंटे तक गेमिंग का बैकअप दे सकता है.

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144Hz 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले

Vivo T5 5G में 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इसका रेजोल्यूशन 1.5K है और स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक है. वहीं फोन में परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7500 Turbo चिपसेट दिया गया है. इसमें 12GB तक LPDDR4x RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है.

Android 16 और सिक्योरिटी अपडेट

Vivo T5 5G Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है. कंपनी फोन के साथ तीन बड़े Android अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है. सुरक्षा के लिए इसमें IP68 और IP69 रेटिंग मिलती है. इसके अलावा फोन में Stereo Speakers और Hi-Res Audio का सपोर्ट भी दिया गया है.

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