सावधान! AC और इंडक्शन एक साथ चलाए तो हो जाएगी गड़बड़, यह काम नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
AC and Induction Cooktop Use: अगर आप गर्मियों में AC और इंडक्शन चूल्हा दोनों यूज करना चाहते हैं तो बिजली कनेक्शन को लोड बढ़वा लेना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपको नोटिस आ और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
AC and Induction Cooktop Use: LPG सिलेंडर की कमी के कारण अब घरों में इंडक्शन चूल्हा यूज होने लगा है. ऊपर से गर्मी का मौसम आने के कारण AC चलाने की जरूरत भी पड़ेगी. ये दोनों ही खूब बिजली खाते हैं. ऐसे में अगर आपका बिजली कनेक्शन का लोड कम है और आप इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो दिक्कत हो सकती है. कनेक्शन लोड से ज्यादा बिजली खपत करने पर बिजली विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और कुछ मामलों में तो जुर्माना भी लग सकता है.
AC और Induction Cooktop को यूज करने का हिसाब ऐसे समझें
खाना जल्दी पकाने के लिए लोग लगभग 2 किलोवॉट तक का इंडक्शन चूल्हा लेते हैं. वहीं एक AC 1.2 से 1.5 किलोवॉट (kW) लोड लेता है. अगर आपके घर में दो AC लगे हैं तो यह लोड दोगुना हो जाएगा. इसमें अगर घर के बाकी फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन और चिमनी आदि को जोड़ लिया जाए तो लोड और ज्यादा हो जाता है. अब आती है कनेक्शन लोड की बात. लोड और बिजली की खपत के हिसाब से आपको बिल भेजा जाता है. अगर आप बिजली विभाग को बताए लोड से ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है और अगर आप लगातार अप्रूव्ड लोड से ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ऐसे में क्या करना चाहिए?
गर्मियों में कूलर, फ्रिज, AC और पंखे सब यूज करने पड़ते हैं. ऐसे में लोड बढ़ जाता है. इसमें इंडक्शन चूल्हे को और जोड़ दिया जाए तो कम से 5-6 किलोवॉट का लोड हो जाता है. अगर आपने पहले से इतना लोड अप्रूव नहीं करवाया हुआ है तो अब बिजली विभाग से संपर्क कर लें. यहां आप आवेदन देकर कनेक्शन लोड बढ़वा सकते हैं. फिर आप बिना किसी टेंशन के अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायेंस यूज कर पाएंगे.
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Source: IOCL