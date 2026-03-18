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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में रोजाना कितनी LPG का होता है इस्तेमाल? किचन पर संकट के बादल के बीच जानें जवाब

भारत में रोजाना कितनी LPG का होता है इस्तेमाल? किचन पर संकट के बादल के बीच जानें जवाब

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए 60% आयात पर निर्भर है, जिसका बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से आता है. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Mar 2026 09:13 AM (IST)
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पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के संकट ने भारत की रसोई गैस सप्लाई चेन के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी है. ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अशांत है. भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60 प्रतिशत आयात करता है, जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है. ऐसे में गुजरात के बंदरगाहों पर 92,000 मीट्रिक टन गैस लेकर पहुंचे दो भारतीय जहाजों ने देश को बड़ी राहत दी है.

देश में एलपीजी की खपत और आयात पर निर्भरता

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2026 में भारत की एलपीजी खपत 2822 मीट्रिक टन दर्ज की गई है. यह आंकड़ा पिछले महीनों की तुलना में थोड़ा कम है, क्योंकि जनवरी 2026 में खपत 3034 मीट्रिक टन और दिसंबर 2025 में 3068 मीट्रिक टन थी. भारत अपनी कुल एलपीजी मांग का 60 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के आंकड़े बताते हैं कि इस आयातित गैस का 90 प्रतिशत हिस्सा केवल होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते भारत पहुंचता है.

पश्चिम एशिया का युद्ध और सप्लाई पर संकट

पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष ने समुद्री व्यापारिक मार्गों को असुरक्षित बना दिया है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है. चूंकि भारत का अधिकांश गैस आयात इसी प्रभावित क्षेत्र से गुजरता है, इसलिए सप्लाई बाधित होने का खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन को तुरंत 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं.

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता और सरकारी निर्देश

संकट की इस घड़ी में सरकार का पूरा ध्यान घरेलू उपभोक्ताओं पर है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़े हुए उत्पादन का पहला अधिकार रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले आम नागरिकों का होगा. इसके साथ ही, देश के भीतर गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं. युद्ध की खबरों के बीच कई जगहों पर लोग घबराहट में गैस सिलेंडरों का अनावश्यक स्टॉक जमा कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है.

गुजरात पहुंचे 'शिवालिक' और 'नंदा देवी'

सप्लाई की अनिश्चितता के बीच दो भारतीय ध्वज वाले जहाजों, 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' का आगमन भारत के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है. 'शिवालिक' गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर और 'नंदा देवी' वाडिनार पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं. इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर लगभग 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी है. तकनीकी गणना के अनुसार, यह मात्रा इतनी विशाल है कि इससे देश के 64 लाख से भी ज्यादा एलपीजी सिलेंडरों को एक साथ भरा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: इस देश में ब्लैक आउट, अंधेरे में डूब गया एक-एक घर! क्या तेल संकट की वजह से हुआ ऐसा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
India LPG Consumption Strait Of Hormuz Gas Crisis LPG Import
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