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North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड
Hill Stations In North East India: नार्थ- ईस्ट अपने आप में काफी खूबसूरत है. अगर आप घूमने जाते हैं, तो आपको तमाम जगहें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं. चलिए 10 हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं.
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया की पहाड़ियां हमेशा से बाकी टूरिस्ट जगहों से थोड़ी अलग रही हैं. यहां की यात्रा सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रास्ते, मौसम और लोकल लाइफ खुद एक अनुभव बन जाते हैं. गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ती है, तब यहां की ठंडी हवा, धुंध और हरियाली लोगों को अपनी ओर खींचती है.
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Published at : 14 May 2026 02:03 PM (IST)
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डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
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