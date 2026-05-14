गंगटोक बाकी हिल स्टेशनों से थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित नजर आता है. साफ सड़कें, शांत माहौल और पहाड़ियों के बीच बसे मठ इस शहर को खास बनाते हैं. शाम होते-होते धुंध पूरे शहर को ढक लेती है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.