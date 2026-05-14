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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलNorth East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड

North East Hill Stations: तवांग से शिलॉन्ग... नॉर्थ-ईस्ट के ये 10 हिल स्टेशन देंगे जन्नत का एहसास, भूलेंगे स्विट्जरलैंड

Hill Stations In North East India: नार्थ- ईस्ट अपने आप में काफी खूबसूरत है. अगर आप घूमने जाते हैं, तो आपको तमाम जगहें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं. चलिए 10 हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 May 2026 02:03 PM (IST)
Hill Stations In North East India: नार्थ- ईस्ट अपने आप में काफी खूबसूरत है. अगर आप घूमने जाते हैं, तो आपको तमाम जगहें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं. चलिए 10 हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं.

नॉर्थ-ईस्ट इंडिया की पहाड़ियां हमेशा से बाकी टूरिस्ट जगहों से थोड़ी अलग रही हैं. यहां की यात्रा सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रास्ते, मौसम और लोकल लाइफ खुद एक अनुभव बन जाते हैं. गर्मियों में जब मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ती है, तब यहां की ठंडी हवा, धुंध और हरियाली लोगों को अपनी ओर खींचती है.

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शिलॉन्ग आज भी अपने पुराने हिल स्टेशन वाले अंदाज को काफी हद तक संभाले हुए है. पाइन के पेड़, हल्की बारिश और छोटे-छोटे कैफे इस शहर को अलग पहचान देते हैं. यहां का मौसम गर्मियों में भी काफी सुहावना बना रहता है.
शिलॉन्ग आज भी अपने पुराने हिल स्टेशन वाले अंदाज को काफी हद तक संभाले हुए है. पाइन के पेड़, हल्की बारिश और छोटे-छोटे कैफे इस शहर को अलग पहचान देते हैं. यहां का मौसम गर्मियों में भी काफी सुहावना बना रहता है.
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गंगटोक बाकी हिल स्टेशनों से थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित नजर आता है. साफ सड़कें, शांत माहौल और पहाड़ियों के बीच बसे मठ इस शहर को खास बनाते हैं. शाम होते-होते धुंध पूरे शहर को ढक लेती है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.
गंगटोक बाकी हिल स्टेशनों से थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित नजर आता है. साफ सड़कें, शांत माहौल और पहाड़ियों के बीच बसे मठ इस शहर को खास बनाते हैं. शाम होते-होते धुंध पूरे शहर को ढक लेती है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.
Published at : 14 May 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Summer Travel Destinations North East Hill Stations Hill Stations In North East India

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