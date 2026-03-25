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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है COMPUTER की फुल फॉर्म? ज्यादातर लोग नहीं जानते इस मशीन का पूरा नाम

क्या है COMPUTER की फुल फॉर्म? ज्यादातर लोग नहीं जानते इस मशीन का पूरा नाम

COMPUTER Full Form: रोजाना कंप्यूटर यूज करने वाले अधिकतर लोग भी इस मशीन का पूरा नाम नहीं जानते हैं. लोगों को लगता है कि कंप्यूटर ही पूरा नाम है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 25 Mar 2026 10:37 AM (IST)
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COMPUTER Full Form: पिछले कई सालों से दुनिया कंप्यूटर के दौर में जी रही है. स्कूल से लेकर ऑफिस और बैंक से लेकर एयरपोर्ट तक, हर जगह कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे. दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं. अब कंप्यूटर का दौर पीछे छूटने वाला है और नई टेक्नोलॉजी एआई इसकी जगह ले रही है. इसके बावजूद अभी भी ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है. आज हम आपके लिए COMPUTER की फुल फॉर्म लेकर आए हैं. 

कंप्यूटर को पूरा नाम समझते हैं लोग

कंप्यूटर यूज करने वाले अधिकतर लोगों को भी शायद इसकी जानकारी नहीं होगी वो जिस मशीन को यूज कर रहे हैं, उसका नाम पूरा नाम कंप्यूटर नहीं है. कंप्यूटर इस मशीन के नाम की शॉर्ट फॉर्म है. दरअसल, COMPUTER का पूरा नाम ‘Commonly Operated Machine Particularly Used for Technical Education and Research’ (कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर्ली यूज्ड फॉर टेक्नीकल एजुकेशन एंड रिसर्च) है. यानी यह एक साधारण मशीन नहीं है. इसकी तुलना में बाकी मशीनों के फंक्शन बहुत कम होते हैं और कोई दूसरी मशीन कंप्यूटर जितने फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती.

जीवन के हर क्षेत्र में जगह बना चुका है कंप्यूटर

कुछ साल पहले ही लॉन्च होने वाले कंप्यूटर ने बड़ी तेजी से जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है. कंप्यूटर के बिना आज के जमाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती. कंप्यूटर ने कुछ ही सालों में पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया है. कंप्यूटर के आने के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी पर भी काम तेज हो सका और आज कंप्यूटर के कारण ही दुनिया एआई के दौर में कदम रख रही है.

कब हुई थी कंप्यूटर की शुरुआत

मैकेनिकल कंप्यूटर की शुरुआत सदियों पहले कैलकुलेटिंग मशीन के साथ हो गई थी. 1940 के दशक में दुनिया ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखा, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर आने के बाद दुनिया तेजी से बदली. माइक्रोप्रोसेसर और लैपटॉप के सहारे कंप्यूटर हर आदमी के हाथों तक पहुंचने लगा. 

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Published at : 25 Mar 2026 10:37 AM (IST)
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