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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ

IPL इतिहास के 5 सबसे कम स्कोर जो डिफेंड हुए, जानें सबसे कम कितना टारगेट चेज नहीं हुआ

Lowest Totals Defended in IPL History: आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज 265 रनों का है. मगर सबसे कम रन बनाकर भी जीतने वाली टीम पंजाब किंग्स है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 14 May 2026 05:30 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट सिर्फ चौके और छक्कों का खेल नहीं है. यहां कोई गेंदबाज जब विकेट लेता है और जब पूरा मैदान शांत पड़ जाता है, उसका भी एक अलग ही क्रेज होता है. इंडियन प्रीमियर लीग में पिछले कुछ सालों में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है, लेकिन इसी लीग ने ऐसे गेंदबाज भी देखे हैं, जिन्होंने विपक्षी टीम को 100 रन बनाने के लिए भी तरसा दिया था.

आईपीएल में 265 रनों का विशालकाय लक्ष्य भी सफलतापूर्वक चेज हो चुका है. मगर इसी लीग के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो यहां 106 रन भी डिफेंड हो चुके हैं. यही तो इंडियन प्रीमियर लीग की खासियत है. यहां देखिए आईपीएल के इतिहास में टॉप-5 सबसे कम स्कोर जो सफलतापूर्वक डिफेंड हुए हैं.

आईपीएल में डिफेंड हुए सबसे कम स्कोर

111 रन (PBKS)- आईपीएल में सबसे कम स्कोर डिफेंड करने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम है. आईपीएल 2025 में पंजाब की टीम ने 111 रन बनाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को 95 रनों पर समेट दिया था.

116 रन (CSK)- आईपीएल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन बनाए थे. पंजाब किंग्स की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 92 रनों पर ऑलआउट हो गई और 26 रन से मैच हार गई.

118 रन (SRH)- मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हाई-स्कोरिंग मैचों के लिए मशहूर है, लेकिन आईपीएल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 118 रन बनाने के बाद भी मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हरा दिया था.

119 रन (PBKS)- यह भी साल 2009 की बात है जब पंजाब किंग्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बना पाई थी. जब मुंबई की बल्लेबाजी आई तो वह 20 ओवर खेलकर भी 113 रन ही बना पाई.

119 रन (SRH)- सनराइजर्स हैदराबाद ने 2013 में पुणे वॉरियर्स को 11 रनों से हराया था. उस मैच में हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 119 रन बना पाई थी. भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई वाले गेंदबाजी अटैक ने पुणे वॉरियर्स की बैटिंग को तहस-नहस कर दिया था.

  • 111 रन - पंजाब किंग्स (बनाम KKR)
  • 116 रन - चेन्नई सुपर किंग्स (बनाम PBKS)
  • 118 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम MI)
  • 119 रन - पंजाब किंग्स (बनाम MI)
  • 119 रन - सनराइजर्स हैदराबाद (बनाम PWI)

यह भी पढ़ें:

Jamie Overton Injury: सीएसके के लिए आई एक और बुरी खबर, टीम के स्टार परफॉर्मर की बीच सीजन घर वापसी

Published at : 14 May 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
IPL IPL Records IPL 2026 PUNJAB KINGS
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