स्ट्रीमिंग या गेमिंग करते समय आ रही है दिक्कत? ये तरीके अपनाकर बढाएं वाईफाई की स्पीड

आप घर में बैठे वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग कर रहे हैं और अचानक से इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है. इससे पूरा मजा खराब हो जाता है. वाईफाई कनेक्शन में स्पीड का इश्यू आना आम बात है. अगर आप भी वाईफाई कनेक्शन की कम स्पीड से परेशान है तो प्लान अपग्रेड करने से पहले कुछ आसान तरीके आजमाए जा सकते हैं. ये न सिर्फ पैसा बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं बल्कि इनसे इंटरनेट स्पीड में भी सुधार हो सकता है.

चेक करें राउटर की लोकेशन

राउटर की लोकेशन से वाईफाई स्पीड पर भी असर पड़ता है. अगर राउटर घर के किसी कोने मे लगा हुआ है तो इससे सिग्नल स्ट्रेंथ और कनेक्टिविटी दोनों ही कमजोर होती हैं. इसलिए हमेशा राउटर को हमेशा घर के बीच में रखें ताकि हर कोने तक कनेक्टिविटी पहुंच सके. साथ ही राउटर को किसी अलमारी आदि ऊंचे सामान पर रखें, जिससे बेहतर सिग्नल स्ट्रैंथ मिल सके.

वाईफाई एक्सटेंडर की लें मदद

सिंगल वायरलेस राउटर ज्यादा बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता है. अगर आप बड़े या कई मंजिला घर में रहे हैं तो वाईफाई एक्सटेंडर या मेश राउटर यूज कर सकते हैं. इससे आपको घर समेत बड़े एरिया में बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाएगी.

अप्लायसेंस के पीछे न रखें राउटर

कुछ लोग घर में लगे टीवी, फ्रीज या फर्नीचर आदि के पीछे राउटर लगा लेते हैं. ऐसी जगहों पर लगे राउटर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते और वाईफाई सिग्नल आपके डिवाइस तक नहीं पहुंचेंगे. टीवी और माइक्रोवेव समेत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मेटल सरफेस वाईफाई सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर सकता है. इसलिए हमेशा राउटर को ऐसी जगहों से दूर ही प्लेस करें. बेहतर कनेक्टिविटी और तेज स्पीड के राउटर को हमेशा खुले स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है. दीवारों, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सिग्नल में अवरोध पैदा करते हैं.

