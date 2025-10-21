हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRealme GT 8 सीरीज आज होगी लॉन्च, प्रो मॉडल में मिलेगा 200MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी, जानें बाकी फीचर्स

Realme GT 8 सीरीज आज होगी लॉन्च, प्रो मॉडल में मिलेगा 200MP कैमरा और 7000mAh की बैटरी, जानें बाकी फीचर्स

Realme GT 8 सीरीज से आज पर्दा उठ जाएगा. इसे सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जा रहा है. कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले सीरीज के दोनों मॉडल्स की कई जानकारी रिलीज कर दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

Realme GT 8 सीरीज के लिए इंतजार आज खत्म होने वाला है. चीन में आज इस सीरीज के दो मॉडल्स लॉन्च हो जाएंगे. आगे चलकर इन्हें भारत समेत दुनिया की दूसरी मार्केट्स में भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है. लॉन्चिंग से पहले कंपनी दोनों मॉडल्स के कई फीचर्स और कलर ऑप्शन्स की जानकारी दे चुकी है. आइए जानते हैं कि इस सीरीज के स्मार्टफोन में क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं.

बेस वेरिएंट में भी होंगे धांसू फीचर्स

इस सीरीज में Realme GT 8 और Realme GT 8 Pro को लॉन्च किया जाएगा. बेस वेरिएंट की बात करें तो Realme GT 8 में Snapdragon 8 Elite चिपसेट मिलेगा, जिसे R1 गेमिंग के साथ पेयर किया जाएगा. इसमें मिलने वाला फ्लैट डिस्प्ले 2K रेजॉल्यूशन और 144Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसमें इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया जाएगा. इसके रियर में Ricoh GR ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा रहा है. प्रो मॉडल की तरह बेस वेरिएंट भी 7,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च होगा और यह व्हाइट, नेवी ब्लू और ग्रीन कलर ऑप्शन में आएगा.

प्रो मॉडल में क्या फीचर्स होंगे?

प्रो मॉडल की बात करें तो GT 8 Pro में 2K 144Hz डिस्प्ले मिलेगा, जो 7000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और एडवांस्ड आई प्रोटेक्शन के साथ आएगा. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा, जिसे R1 डिस्प्ले प्रोसेसर और 16GB रैम से पेयर किया जाएगा. यह फोन भी 7000mAh की बैटरी के साथ आएगा, जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

बदला जा सकेगा कैमरा मॉड्यूल

GT 8 Pro के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP का Ricoh GR सर्टिफाइड प्राइमरी कैमरा होगा. सेकेंडरी कैमरे के तौर पर इसमें 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो 3x ऑप्टिकल जूम, 6x-12x लूजलेस जूम के साथ आएगा. तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर होगा जिसमें 116 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू दिया गया है. यह फोन नए मॉड्यूलर डिजाइन के साथ लॉन्च होगा, जो यूजर्स को कैमरा मॉड्यूल बदलने की सुविधा देगा. यूजर्स अपनी मर्जी से कैमरा मॉड्यूल के लिए स्क्वेयर, राउंड या रोबोट लेआउट सेलेक्ट कर सकेंगे. 

Published at : 21 Oct 2025 06:45 AM (IST)
