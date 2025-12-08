चैटजीपीटी में ये सेटिंग्स ऑन कर ली तो हो जाएगी मौज, यूज करना हो जाएगा एकदम आसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है. स्टडी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, यह हर फील्ड में लोगों की मदद कर रहा है. अगर आप भी अपने कामों के लिए इसे यूज करते हैं तो कुछ सेटिंग्स को ऑन कर अपना काम आसान कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें ऑन करने से चैटजीपीटी का इस्तेमाल और आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा.

चैटजीपीटी मेमोरी को रखें ऑन

चैटजीपीटी में मेमोरी को ऑन रखने से यह आपकी प्रेफरेंस, राइटिंग स्टाइल और दूसरी डिटेल्स याद रखता है, जिस कारण आपको बातचीत के दौरान बार-बार अपनी डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी. साथ ही आपकी पुरानी कन्वर्सेशन से चैटबॉट समझ जाएगा कि आपको किस प्रकार के रिस्पॉन्स चाहिए.

कस्टम इंस्ट्रक्शन यूज करें

कस्टम इंस्ट्रक्शन की मदद से आप चैटजीपीटी को बता सकते हैं कि उसे किस प्रकार आपसे बात करनी है. इसमें आप टोन, डिटेल, फॉर्मेट और अपनी पसंद की कोई दूसरी प्रेफरेंस दे सकते हैं. एक बार सेट करने के बाद चैटजीपीटी बिल्कुल उसी तरीके से आपको जवाब देगा, जैसा आप चाहते हैं. यह फीचर भी आपका काफी समय बचा सकता है.

इंटीग्रेशन आसान करेगी काम

इंटीग्रेशन की मदद से आप चैटजीपीटी को ब्राउजर, कैलेंडर और दूसरी ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप उन ऐप्स से भी इंफोर्मेशन फैच कर सकते हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा. इंटीग्रेशन की मदद से आप इस चैटबॉट को एक असिस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको कैलेंडर और बाकी सारी चीजों की जानकारी देता रहेगा.

वॉइस मोड का है अपना मजा

अधिकतर डिवाइस चैटजीपीटी के वॉइस मोड को सपोर्ट करते हैं. इसे इनेबल करने के बाद आप चैटजीपीटी से ठीक वैसे ही बात कर सकते हैं, जैसे किसी दूसरे इंसान से करते हैं. वॉइस मोड से आप चैटजीपीटी को हैंड्स-फ्री यूज कर सकते हैं. अगर आप एक साथ कई काम करते हैं या टाइप करना आपको मुश्किल लगता है तो वॉइस मोड आपका काम एकदम आसान कर देगा.

