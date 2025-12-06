सबसे ज्यादा बिक रहा यह आईफोन, दुनियाभर में जबरदस्त डिमांड, देखें मोस्ट सेलिंग फोन की पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल के आईफोन 16 की इस समय सबसे ज्यादा डिमांड है और दुनियाभर में इसकी खूब बिक्री हो रही है. काउंटर प्वाइंट रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की तीसरी तिमाही में आईफोन 16 सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है और मार्केट में इसका वॉल्यूम शेयर 4 प्रतिशत है. रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी तिमाही में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की लिस्ट में से 5 ऐप्पल और 5 ही सैमसंग के हैं.

लगातार तीसरी तिमाही पहले नंबर पर है आईफोन 16

आईफोन 16 लगातार तीन तिमाही से पहले स्थान पर बना हुआ है. तीसरी तिमाही में इसने 4 प्रतिशत वॉल्यूम शेयर पर कब्जा किया है. फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में हुई शानदार बिक्री के चलते इसकी स्थिति और मजबूत हुई है. इसकी बिक्री के कारण आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होने के बावजूद आईफोन 16 सीरीज मजबूत बनी हुई है. हालांकि, आईफोन 16 प्रो की बिक्री में थोड़ी आई है, लेकिन यह दूसरे स्थान पर बना हुआ है. आईफोन 17 सीरीज के इंतजार के कारण लोगों ने आईफोन 16 प्रो खरीदने से परहेज किया है.

लिस्ट में 5G स्मार्टफोन का दबदबा

2025 की तीसरी तिमाही में पहले पांच स्थानों पर 5G स्मार्टफोन रहे. यह पहली बार है, जब सबसे ज्यादा बिकने वाले पांचों स्मार्टफोन ही 5G हैं. एंड्रॉयड की बात करें तो सैमसंग का Galaxy A16 5G तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला स्मार्टफोन रहा. लिस्ट में सैमसंग के 5 फोन हैं और पांचों ही Galaxy A सीरीज के मॉडल हैं.

ये हैं तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन

सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की लिस्ट में आईफोन 16 पहले, आईफोन 16 प्रो दूसरे, आईफोन 16 प्रो मैक्स तीसरे, आईफोन 16e चौथे और Galaxy A16 5G पांचवें स्थान पर रहा. अगले चार स्थानों पर सैमसंग का कब्जा है और छठे स्थान पर Galaxy A06, सातवें पर Galaxy A36, आठवें पर Galaxy A56, नौंवे पर Galaxy A16 4G और 10वें पर आईफोन 17 प्रो मैक्स रहा.

