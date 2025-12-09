हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीउडुपी की महिला को लगा 31 लाख का झटका! ठगों ने लूटने के लिए अपनाया ये नया तरीका, जानिए कैसे हुआ पूरा मामला

उडुपी की महिला को लगा 31 लाख का झटका! ठगों ने लूटने के लिए अपनाया ये नया तरीका, जानिए कैसे हुआ पूरा मामला

Cyber Fraud: उडुपी के उद्यावरा इलाके की 55 वर्षीय महिला एक ऑनलाइन नौकरी के लालच में इतनी बुरी तरह फंस गई कि उसे 31 लाख रुपये की भारी चपत लग गई.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 Dec 2025 10:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cyber Fraud: उडुपी के उद्यावरा इलाके की 55 वर्षीय महिला एक ऑनलाइन नौकरी के लालच में इतनी बुरी तरह फंस गई कि उसे 31 लाख रुपये की भारी चपत लग गई. फेसबुक पर दिखने वाला एक साधारण सा वर्क-फ्रॉम-होम ऑफर उसके लिए साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा हथियार बन गया.

फेसबुक ऐड से शुरू हुआ धोखे का सिलसिला

29 नवंबर को महिला ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें दावा किया गया था कि वह घर बैठे ऑनलाइन काम करके कमाई कर सकती है. पोस्ट पर क्लिक करते ही उसे एक व्यक्ति का व्हाट्सऐप मैसेज आया जो खुद को “NSE कॉर्पोरेट ऑफिस” का HR बताता था. इसके बाद बातचीत व्हाट्सऐप से टेलीग्राम पर पहुंच गई जहां उससे ऑनलाइन फॉर्म भरने और छोटे-छोटे टास्क पूरे करने को कहा गया.

छोटे-छोटे पेमेंट देकर बढ़ाया भरोसा

महिला को भरोसे में लेने के लिए ठगों ने हर टास्क पूरा करने पर थोड़ा-बहुत पैसा तुरंत भेजना शुरू किया. शुरुआती भुगतान देखकर महिला को लगा कि उसे सच में पार्ट-टाइम नौकरी मिल गई है. इसी विश्वास के चलते वह लगातार टास्क करती रही.

निवेश का लालच और जाल का फैलाव

1 दिसंबर को स्थिति और गंभीर हो गई. महिला को Bir Kavish नाम के टेलीग्राम चैनल में जोड़ा गया और बाद में एक और अकाउंट से जोड़ा गया. यहां उसे बताया गया कि अगर वह कुछ रकम निवेश करे तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है. 30–40% रिटर्न देने का झांसा देकर 1,000, 3,000 और 5,000 रुपये के अर्निंग ऑप्शन ऑफर किए गए.

पहले मिले छोटे पेमेंट्स के चलते महिला को पूरा यकीन हो गया कि स्कीम असली है. उसने QR कोड से 1,000 और 2,000 रुपये भेजे, जिसके बाद 3,900 रुपये वापस भी आए. यही उसके लिए सबसे बड़ा भ्रम साबित हुआ.

31 लाख का नुकसान और टूट गया भरोसा

इन छोटे रिटर्न्स से उत्साहित होकर महिला ने लगातार बड़ी रकम भेजना शुरू कर दिया और देखते-ही-देखते कुल 31,00,067 रुपये ट्रांसफर कर दिए. लेकिन जैसे ही बड़ी राशि भेजी गई सारे संपर्क बंद. न मैसेज का जवाब आया, न कॉल उठाई गई. तभी जाकर उसे समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है.

पुलिस में मामला दर्ज, जांच जारी

महिला ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IT Act की धारा 66(C), 66(D) और BNS की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज किया गया है. जांच फिलहाल जारी है.

सोशल मीडिया जॉब स्कैम का बढ़ता खतरा

यह कोई अकेला मामला नहीं है. सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर वर्क-फ्रॉम-होम ऑफर और इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी तेजी से बढ़ रही है. शुरुआत में छोटे-छोटे पेमेंट देकर भरोसा जीतना और फिर बड़ी रकम की मांग करना इन ठगों की पुरानी रणनीति है.

इंटरनेट यूजर्स को सलाह है कि किसी भी अनजान ऑफर, विशेषकर निवेश या ऑनलाइन नौकरी के नाम पर आने वाले मैसेज से सावधान रहें और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके.

Published at : 09 Dec 2025 10:43 AM (IST)
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Facebook Ad Scam
