अब Apple Watch बताएगी High BP! भारत में शुरू हुआ धमाकेदार फीचर, जानें कौन यूज कर सकता है और कैसे करेगा काम

अब Apple Watch बताएगी High BP! भारत में शुरू हुआ धमाकेदार फीचर, जानें कौन यूज कर सकता है और कैसे करेगा काम

Apple ने भारत में अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा हेल्थ अपडेट जारी किया है. watchOS 26 के साथ आने वाला BP फीचर अब Apple Watch यूजर्स को हाइपरटेंशन से जुड़े शुरुआती संकेतों के बारे में चेतावनी दे सकता है.

Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple Watch New Feature: Apple ने भारत में अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा हेल्थ अपडेट जारी किया है. watchOS 26 के साथ आने वाला Hypertension Notifications फीचर अब Apple Watch यूज़र्स को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े शुरुआती संकेतों के बारे में चेतावनी दे सकता है. भारतीय यूज़र्स के लिए यह Apple के सबसे अहम हेल्थ फीचर्स में से एक माना जा रहा है.

भारत में लाखों लोग हाई BP से पीड़ित हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका पता तक नहीं चलता क्योंकि यह आमतौर पर बिना लक्षण दिखाए बढ़ता रहता है. एक बार अस्पताल में BP चेक करने से असली स्थिति सामने नहीं आती. Apple इस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है वॉच को एक स्मार्ट अर्ली-वार्निंग सिस्टम में बदलकर.

यह फीचर कैसे काम करता है

Apple Watch अपने ऑप्टिकल हार्ट सेंसर की मदद से हर धड़कन के साथ ब्लड वेसल्स की प्रतिक्रिया को ट्रैक करती है. लगातार 30 दिनों तक इकट्ठा हुए इस डेटा में अगर वो हाई BP से जुड़े पैटर्न पहचान ले तो यूज़र को तुरंत एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है.

यह फीचर बड़े क्लिनिकल स्टडीज़ और मशीन लर्निंग मॉडल्स पर आधारित है. Apple का दावा है कि यह सिस्टम पहले साल में ही लाखों ऐसे लोगों को सतर्क कर सकता है जिनका हाई BP अभी तक डायग्नोज़ नहीं हुआ है.

कौन-कौन इस फीचर का इस्तेमाल कर सकता है

भारत में इस फीचर के लिए आपको चाहिए:

  • Apple Watch Series 9 या उससे नई मॉडल
  • Apple Watch Ultra 2 या उससे नया वर्ज़न
  • watchOS 26
  • iPhone 11 या उससे नया मॉडल जो iOS 26 पर चल रहा हो

इसके अलावा:

यूजर की उम्र 22 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

प्रेग्नेंट यूज़र्स के लिए यह फीचर उपलब्ध नहीं है

पहले से डायग्नोज़्ड हाइपरटेंशन वाले यूज़र्स के लिए यह फीचर नहीं बनाया गया है. अगर Apple Watch कोई अलर्ट भेजती है, तो कंपनी सलाह देती है कि यूज़र अगले सात दिनों तक किसी प्रमाणित BP मॉनिटर से ब्लड प्रेशर नापे और डॉक्टर से सलाह ले. यह प्रक्रिया वही है जो American Heart Association भी सलाह देती है.

Hypertension Notifications कैसे ऑन करें

  • अपने iPhone को नए iOS और Watch को watchOS 11 या नए वर्ज़न पर अपडेट करें.
  • iPhone में Health ऐप खोलें.
  • ऊपर प्रोफाइल फोटो पर टैप करें और Health Checklist में जाएं.
  • यहां Hypertension Notifications विकल्प को ऑन कर दें.
  • Apple Watch को नियमित रूप से पहनें ताकि यह पर्याप्त डेटा इकट्ठा कर सके.

Published at : 09 Dec 2025 09:28 AM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

