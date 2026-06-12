"पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी...", दुनिया के पहले ट्रिलेनियर Elon Musk ने क्यों कही यह बात?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्पेसएक्स आईपीओ के बाद एलन मस्क बने पहले ट्रिलियनियर।

मस्क का मानना: AI युग में पैसे का महत्व घट जाएगा।

इंसानों का काम वैकल्पिक, टेस्ला बना रही ऑप्टिमस रोबोट।

Trillionaire Elon Musk: अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क दुनिया का पहले ट्रिलेनियर यानी खरबपति बन गए हैं. उनकी कंपनी स्पेसएक्स के IPO (SpaceX IPO) के बाद उनकी कुल संपत्ति 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. IPO से पहले फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति करीब 780 अरब डॉलर आंकी थी और अब यह कई देशों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो गई है. भले ही दुनिया उनकी दौलत का हिसाब लगा रही है, लेकिन मस्क का मानना है कि भविष्य में पैसों की कोई वैल्यू नहीं होगी. हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में पैसों का महत्व खत्म हो जाएगा.

पैसों के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं मस्क?

2026 Abundance Summit में बोलते हुए मस्क ने कहा था कि आने वाला समय एआई और रोबोट का है. भविष्य में मशीनें इतनी प्रोडक्टिव हो जाएंगी कि काम, आय और पैसे को लेकर ट्रेडिशनल आइडियाज पूरी तरह बदल जाएंगे. हमारे पास यूनिवर्सल हाई इनकम होगी. एआई और रोबोट इतना काम करेंगे और सर्विसेस देंगे कि इंसानों के लिए पर्याप्त होगा. इस कारण भविष्य में ऐसा समय आएगा, जब पैसा अपना महत्व खो देगा.

क्या हैं मस्क के बयान के मायने?

दरअसल, मस्क का मानना है कि मशीनों के कारण इतनी गुड्स और सर्विसेस प्रोड्यूस होंगी कि चीजें एकदम सस्ती हो जाएंगी और उन्हें एक्सेस करना मुश्किल नहीं रहेगा. हेल्थकेयर, हाउंसिंग जैसी महंगी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी. मस्क से पूछा गया कि जब पैसा जरूरी नहीं होगा तो किस चीज की वैल्यू रहेगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम को डॉलर जैसी इंसानी करेंसी की जरूरत नहीं है. यह पावर, वॉटेज और टन आदि के बारे में सोचेंगे.

काम करना भी हो जाएगा ऑप्शनल- मस्क

इससे पहले मस्क यह भी कह चुके हैं कि भविष्य में इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी. रोबोट के कारण सारे काम हो सकेंगे और इंसान केवल शौक के तौर पर सब्जियां उगा सकेगा. बता दें कि रोबोट को लेकर मस्क काफी आशावादी हैं. उनकी कंपनी टेस्ला इन दिनों ऑप्टिमस नाम के ह्यूमनॉयड रोबोट पर काम कर रही है. कंपनी ने 2030 तक 10 लाख रोबोट डिप्लॉय करने का टारगेट रखा है.

इतिहास में कोई पहली बार कोई व्यक्ति बना ट्रिलेनियर

एलन मस्क ट्रिलेनियर बनने वाले पहले इंसान है. आजतक इतिहास में किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति नहीं रही. उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा की स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी से आता है. इसमें उनकी हिस्सेदारी करीब 866 अरब डॉलर की है. इसके अलावा टेस्ला, एक्स (पूर्व में ट्विटर), न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है.

ये भी पढ़ें-

सिर्फ शॉपिंग और बुकिंग ही नहीं, अब UPI से पेमेंट भी कर पाएंगे AI Agents, इस कंपनी ने निकाल लिया तरीका