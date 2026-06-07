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हिंदी न्यूज़बिजनेसSpaceX IPO: दुनिया का सबसे बड़ा IPO ला रहे हैं Elon Musk, क्या भारतीय कर पाएंगे SpaceX में निवेश? जान लें सारे रिस्क

SpaceX IPO: दुनिया का सबसे बड़ा IPO ला रहे हैं Elon Musk, क्या भारतीय कर पाएंगे SpaceX में निवेश? जान लें सारे रिस्क

SpaceX IPO: एलन मस्क की कंपनी SpaceX दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा IPO ला रही है. ये कंपनी 75 बिलियन डॉलर यानी करीब लगभग 7.13 लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन वाला IPO जल्द ही अमेरिकी बाजार में ला सकती है.

By : सृष्टि | Updated at : 07 Jun 2026 09:18 PM (IST)
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SpaceX IPO: दुनिया की सबसे चर्चित निजी कंपनियों में शामिल SpaceX जल्द ही शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है. Elon Musk की इस कंपनी के संभावित IPO को लेकर निवेशकों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है. ये इतिहास के सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है. ऐसे में भारत के रिटेल निवेशकों के मन में भी सवाल है कि क्या वे इस IPO में सीधे निवेश कर पाएंगे या नहीं. साथ ही इसमें क्या- क्या रिस्क हो सकते हैं.

SpaceX IPO क्यों है इतना खास?

SpaceX रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा Starlink और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का संभावित वैल्यूएशन 1.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल कर देगा. IPO के जरिए कंपनी करीब 75 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी में है. 

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भारतीय निवेशकों के लिए क्या है नियम?

बता दें कि भारत में रहने वाले रिटेल निवेशकों के लिए सीधे अमेरिकी IPO में हिस्सा लेना आसान नहीं है. अमेरिकी IPO आमतौर पर वहां के संस्थागत निवेशकों और स्थानीय रिटेल निवेशकों को प्राथमिकता देते हैं. भारतीय निवेशकों को आम तौर पर कंपनी के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ही शेयर खरीदने का मौका मिलता है. 

लिस्टिंग के बाद कैसे खरीद सकते हैं शेयर?

अगर SpaceX अमेरिकी शेयर बाजार में लिस्ट होती है, तो भारतीय निवेशक विदेशी शेयरों में निवेश की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसके शेयर खरीद सकते हैं. इसके लिए निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक की Liberalised Remittance Scheme के नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा GIFT City के माध्यम से भी विदेशी शेयरों में निवेश के ऑप्शन आ सकते हैं. 

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निवेश से पहले जान लें ये 4 अहम बातें- 

1. 2025 में घाटे में रही SpaceX

SpaceX ने साल 2025 में 18.67 अरब डॉलर का कुल राजस्व दर्ज किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान Starlink कनेक्टिविटी बिजनेस का रहा. हालांकि, कंपनी को 2025 में करीब 4.9 अरब डॉलर का घाटा हुआ, जबकि 2024 में उसे 791 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ था. लेकिन ये घाटा मुख्य रूप से भारी पूंजी निवेश की वजह से हुआ. कंपनी ने 2025 में xAI/Grok के AI इंफ्रास्ट्रक्चर और Starlink सैटेलाइट नेटवर्क के विस्तार पर 20.7 अरब डॉलर का निवेश किया, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है. SpaceX के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, उसके स्पेस, AI डेटा सेंटर और कनेक्टिविटी कारोबार का कुल संभावित बाजार 28.5 ट्रिलियन डॉलर का है.

2. कंपनी के पास Bitcoin में बड़ा निवेश

SpaceX के निवेश पोर्टफोलियो में 8,285 बिटकॉइन शामिल हैं, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 642 मिलियन डॉलर है. ये बिटकॉइन Coinbase Prime की कस्टडी में रखे गए हैं. कंपनी ने बताया है कि भविष्य में उसकी आय पर बिटकॉइन की कीमतों का बड़ा असर पड़ सकता है. Bitcoin की कीमत में हर 10,000 डॉलर के उतार-चढ़ाव से कंपनी की तिमाही शुद्ध आय में करीब 83 मिलियन डॉलर का बदलाव आ सकता है.

3. Elon Musk के पास 85.1% वोटिंग पावर

Elon Musk के पास Class B शेयरों के जरिए कंपनी की कुल वोटिंग पावर का 85.1% हिस्सा है. पब्लिक को मिलने वाले Class A शेयरों में प्रति शेयर 1 वोट का अधिकार होगा, जबकि Class B शेयरों में प्रति शेयर 10 वोट का अधिकार होगा. इसके अलावा Class B शेयरधारकों के पास कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकांश सदस्यों को चुनने का विशेष अधिकार भी रहेगा.

4. SpaceX के पास xAI और Starlink जैसे कारोबार

SpaceX ने फरवरी 2026 में Elon Musk के AI स्टार्टअप xAI का ऑल-स्टॉक अधिग्रहण पूरा किया था. वहीं Starlink भी तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रहा है. 31 मार्च 2026 तक Starlink के 164 देशों, क्षेत्रों और बाजारों में 1.03 करोड़ (10.3 मिलियन) सक्रिय ग्राहक हो चुके थे. कंपनी लगातार दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं शुरू कर रही है, जिससे उसके कारोबार के और बढ़ने की उम्मीद है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Jun 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
Elon Musk Business News SpaceX IPO
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