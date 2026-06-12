World First Trillionaire: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने एक और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे अब तक कोई नहीं छू सका था. SpaceX के रिकॉर्डतोड़ आईपीओ के बाद मस्क की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर यानी एक लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गई है. इसी के साथ मस्क दुनिया के पहले ट्रिलेनियर बन गए हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स ने अपने आईपीओ के जरिए 75 अरब डॉलर जुटाए हैं. इस ऐतिहासिक लिस्टिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन तेजी से बढ़ा और मस्क की नेटवर्थ भी 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गई. आईपीओ से पहले फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति करीब 780 अरब डॉलर आंकी थी.

21 देशों की GDP से ज्यादा दौलत

मस्क की संपत्ति इतनी बड़ी हो चुकी है कि अगर इसे दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था से तुलना की जाए तो वह कई देशों से आगे निकल जाते हैं. वर्तमान में दुनिया में केवल 21 देशों की जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है. इस हिसाब से एलन मस्क की निजी संपत्ति दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंच गई है.

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स्पेसएक्स बना दौलत की सबसे बड़ी वजह

मस्क की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी से आता है. रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की कीमत करीब 866 अरब डॉलर है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर), न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है.

टेस्ला से शुरू हुआ था सफर

54 साल के एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था. उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स के जरिए दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में क्रांति ला दी, जबकि स्पेसएक्स ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को नई दिशा दी.

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एलन प्रीमियम पर दांव लगा रहे निवेशक

बाजार एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक सिर्फ कंपनियों में नहीं, बल्कि मस्क के विजन पर दांव लगा रहे हैं. इसी वजह से उनकी कंपनियों को मिलने वाला वैल्यूएशन अब 'एलन प्रीमियम' के नाम से जाना जाता है. हालांकि, आलोचकों का मानना है कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में इतनी आर्थिक और कारोबारी ताकत का केंद्रित होना कई सवाल भी खड़े करता है. इसके बावजूद निवेशकों का भरोसा मस्क पर लगातार बना हुआ है.

इतिहास में पहली बार

दुनिया ने अब तक कई अरबपतियों को देखा है, लेकिन ट्रिलेनियर का दर्जा हासिल करने वाले एलन मस्क पहले व्यक्ति बन गए हैं. उनकी ये उपलब्धि न सिर्फ कारोबारी दुनिया बल्कि वैश्विक आर्थिक इतिहास में भी एक चैप्टर जोड़ती है.