Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एआई एजेंट्स अब बिना मानवीय हस्तक्षेप UPI पेमेंट कर सकेंगे।

पाइन लैब्स ने पी3पी सिस्टम से यह सुविधा शुरू की है।

यह यूपीआई के OTM और रिजर्व पे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है।

'ग्रांटेक्स' परत एआई एजेंट्स की खर्च सीमा नियंत्रित करती है।

AI Agents UPI Payment: एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रही है. एआई चैटबॉट के बाद अब एआई एजेंट्स का दौर आ गया है, जो टास्क पूरे कर सकते हैं. एआई एजेंट आपकी ट्रिप की शॉपिंग, प्लानिंग और बुकिंग तक सब कर सकते हैं. आपको बस एक कमांड के जरिए इन्हें बताना है कि आप क्या सोच रहे हैं. इसके बाद के सारे काम ये खुद से कर सकते हैं. अभी तक एआई एजेंट्स ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते थे. अब यह दिक्कत भी दूर हो गए हैं. शॉपिंग और बुकिंग के साथ-साथ अब एजेंट्स UPI पेमेंट भी कर पाएंगे.

क्या होते हैं एआई एजेंट्स?

एआई एजेंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो यूजर की कमांड पर टास्क को पूरा करते हैं. इनमें रीजनिंग, प्लानिंग और मेमोरी की कैपेबिलिटीज होती हैं. यानी ये खुद से सीखकर अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ एआई एजेंट्स टिकट बुकिंग और ग्रॉसरी ऑर्डर करने के काम आ सकते हैं और कुछ रियल लाइफ में भी देखे जा सकते हैं. रोबोट, ऑटोमेटेड ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार रियल लाइफ एआई एजेंट्स के उदाहरण माने जा सकते हैं.

UPI पेमेंट का मिल गया तरीका

अभी तक एआई एजेंट्स को पेमेंट करने से पहले ह्यूमन ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यह झंझट खत्म हो गया है. पाइन लैब्स का कहना है कि उसने इसका तरीका निकाल लिया है. इस कंपनी ने पाइन लैब्स पेमेंट प्रोटोकॉल (P3P) नाम से सिस्टम तैयार किया है, जो एआई एजेंट को बिना इंसानी ऑथेंटिकेश के पेमेंट करने की सुविधा देगा. इस सिस्टम में UPI के ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर UPI One Time Mandates (OTM) और Reserve Pay को यूज किया गया है. OTM की बात करें तो इसकी मदद से यूजर फ्यूचर पेमेंट को एडवांस में ही अप्रूव कर सकता है. यह सिंगल फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट में फिक्स अमाउंट ब्लॉक कर लेता है. दूसरा रिजर्व पे सिस्टम NPCI ने रिकरिंग और ऑटोमैटिक पेमेंट के लिए डेवलप किया था. इसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेस के लिए यूज किया जाता है.

एआई एजेंट अकाउंट तो खाली नहीं कर देंगे?

एआई को पैसा लगाने की परमिशन देने के बाद यह सवाल उठता है कि कहीं यह सिस्टम अकाउंट तो खाली नहीं कर देगा? इसके बारे में कंपनी का कहना है कि Grantex ऐसा होने से रोक लेगी. यह एआई एजेंट के लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी और परमिशन लेयर होती है, जो परमिशन मिलने पर एक लिमिट तक ही पैसा खर्च पाती है और यह हर लेनदेन का रिकॉर्ड भी रखती है.

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