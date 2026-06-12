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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ शॉपिंग और बुकिंग ही नहीं, अब UPI से पेमेंट भी कर पाएंगे AI Agents, इस कंपनी ने निकाल लिया तरीका

सिर्फ शॉपिंग और बुकिंग ही नहीं, अब UPI से पेमेंट भी कर पाएंगे AI Agents, इस कंपनी ने निकाल लिया तरीका

AI Agents UPI Payment: एआई एजेंट्स बुकिंग और शॉपिंग जैसे काम कर सकते थे, लेकिन पेमेंट के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत पड़ती थी. अब यह भी खत्म हो गई है और एजेंट्स खुद अपने से UPI पेमेंट कर पाएंगे.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 02:59 PM (IST)
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  • एआई एजेंट्स अब बिना मानवीय हस्तक्षेप UPI पेमेंट कर सकेंगे।
  • पाइन लैब्स ने पी3पी सिस्टम से यह सुविधा शुरू की है।
  • यह यूपीआई के OTM और रिजर्व पे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है।
  • 'ग्रांटेक्स' परत एआई एजेंट्स की खर्च सीमा नियंत्रित करती है।

AI Agents UPI Payment: एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रही है. एआई चैटबॉट के बाद अब एआई एजेंट्स का दौर आ गया है, जो टास्क पूरे कर सकते हैं. एआई एजेंट आपकी ट्रिप की शॉपिंग, प्लानिंग और बुकिंग तक सब कर सकते हैं. आपको बस एक कमांड के जरिए इन्हें बताना है कि आप क्या सोच रहे हैं. इसके बाद के सारे काम ये खुद से कर सकते हैं. अभी तक एआई एजेंट्स ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते थे. अब यह दिक्कत भी दूर हो गए हैं. शॉपिंग और बुकिंग के साथ-साथ अब एजेंट्स UPI पेमेंट भी कर पाएंगे.

क्या होते हैं एआई एजेंट्स?

एआई एजेंट्स ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, जो यूजर की कमांड पर टास्क को पूरा करते हैं. इनमें रीजनिंग, प्लानिंग और मेमोरी की कैपेबिलिटीज होती हैं. यानी ये खुद से सीखकर अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ एआई एजेंट्स टिकट बुकिंग और ग्रॉसरी ऑर्डर करने के काम आ सकते हैं और कुछ रियल लाइफ में भी देखे जा सकते हैं. रोबोट, ऑटोमेटेड ड्रोन्स और सेल्फ ड्राइविंग कार रियल लाइफ एआई एजेंट्स के उदाहरण माने जा सकते हैं. 

UPI पेमेंट का मिल गया तरीका

अभी तक एआई एजेंट्स को पेमेंट करने से पहले ह्यूमन ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यह झंझट खत्म हो गया है. पाइन लैब्स का कहना है कि उसने इसका तरीका निकाल लिया है. इस कंपनी ने पाइन लैब्स पेमेंट प्रोटोकॉल (P3P) नाम से सिस्टम तैयार किया है, जो एआई एजेंट को बिना इंसानी ऑथेंटिकेश के पेमेंट करने की सुविधा देगा. इस सिस्टम में UPI के ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर UPI One Time Mandates (OTM) और Reserve Pay को यूज किया गया है. OTM की बात करें तो इसकी मदद से यूजर फ्यूचर पेमेंट को एडवांस में ही अप्रूव कर सकता है. यह सिंगल फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट में फिक्स अमाउंट ब्लॉक कर लेता है. दूसरा रिजर्व पे सिस्टम NPCI ने रिकरिंग और ऑटोमैटिक पेमेंट के लिए डेवलप किया था. इसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेस के लिए यूज किया जाता है.

एआई एजेंट अकाउंट तो खाली नहीं कर देंगे?

एआई को पैसा लगाने की परमिशन देने के बाद यह सवाल उठता है कि कहीं यह सिस्टम अकाउंट तो खाली नहीं कर देगा? इसके बारे में कंपनी का कहना है कि Grantex ऐसा होने से रोक लेगी. यह एआई एजेंट के लिए एक डिजिटल आइडेंटिटी और परमिशन लेयर होती है, जो परमिशन मिलने पर एक लिमिट तक ही पैसा खर्च पाती है और यह हर लेनदेन का रिकॉर्ड भी रखती है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jun 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
UPI Payment TECH NEWS AI Agents
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