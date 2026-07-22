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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Photos में फिर आ गया ये फीचर! Ask Photos से क्यों है बिल्कुल अलग, जानिए पूरी जानकारी

Google Photos में फिर आ गया ये फीचर! Ask Photos से क्यों है बिल्कुल अलग, जानिए पूरी जानकारी

Google Classic Search: Google के Gemini AI पर बेस्ड फीचर है. इसकी मदद से यूजर नॉर्मल बातचीत की तरह लंबा सवाल पूछ सकते हैं और AI उसी के अनुसार फोटो लाइब्रेरी को समझकर जवाब देता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Jul 2026 12:48 PM (IST)
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  • आस्क फोटोज AI-आधारित, प्राकृतिक सवालों से लाइब्रेरी खोजेगा।

Google Classic Search: गूगल अपने यूजर्स को कई एडवांस फीचर्स उपलब्ध कराती है. ऐसे में अब गूगल फोटोज मे एक नया अपडेट सामने आया है. दरअसल, गूगल फोटो में अब यूजर्स क्लासिक सर्च और आस्क फोटोज के बीच में आसानी से स्विच कर सकेंगे. बता दें कि यूजर्स इस अपडेट की मदद से आसानी से कीवर्ड और एआई फीचर्स अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकेंगे. बता दें कि ये फीचर Android और iPhone दोनों पर धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है.

कैसे काम करता है Ask Photos

Ask Photos की बात करें तो ये Google के Gemini AI पर बेस्ड फीचर है. इसकी मदद से यूजर नॉर्मल बातचीत की तरह लंबा सवाल पूछ सकते हैं और AI उसी के अनुसार फोटो लाइब्रेरी को समझकर जवाब देता है. इतना ही नहीं, ये फोटो में मौजूद डिटेल्स के अनुसार भी यूजर्स को रिजल्ट देता है और कई बार ये फोटो को अच्छे से समझकर आपको रिजल्ट देने का काम करता है.

क्या है ये नया अपडेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल का क्लासिक सर्च गूगल फोटोज की मदद से सिर्फ कीवर्ड टाइप करके ही फोटो और वीडियो को सर्च कर सकते हैं. बता दे कि ये फीचर ऐसे यूजर्स के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है जिन्हें पता है कि उन्हें क्या सर्च करना है. हालांकि, इस फीचर की मदद से आप सिर्फ फोटो और वीडियो ही सर्च कर सकेंगे.

कैसे स्विच करें

अब गूगल फोटोज और आस्क फोटोज में स्विच करना भी काफी आसान है. बस आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा. इसके लिए सबसे पहले Google Photos ऐप खोलें और Search या Ask टैब पर जाएं. कोई भी सर्च करने के बाद स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाले टॉगल की मदद से Classic Search और Ask Photos के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है.

दोनों ऑप्शन देने का क्या है मकसद

बता दें कि Google का कहना है कि दोनों फीचर अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं. ऐसे में यूजर अब अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकेगा कि उसे कैसे रिजल्ट की जरूरत है और वो क्या चाहता है. अगर आपको किसी फोटो को जल्दी ढूंढना है तो आपको Classic Search चुनना ठीक रहेगा. वहीं, जब आपको किसी खास घटना, ट्रैवल या इंसान से जुड़ी फोटो को खोजना है तो आस्क फीचर आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
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