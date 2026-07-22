Google Photos में फिर आ गया ये फीचर! Ask Photos से क्यों है बिल्कुल अलग, जानिए पूरी जानकारी
Google Classic Search: Google के Gemini AI पर बेस्ड फीचर है. इसकी मदद से यूजर नॉर्मल बातचीत की तरह लंबा सवाल पूछ सकते हैं और AI उसी के अनुसार फोटो लाइब्रेरी को समझकर जवाब देता है.
- आस्क फोटोज AI-आधारित, प्राकृतिक सवालों से लाइब्रेरी खोजेगा।
Google Classic Search: गूगल अपने यूजर्स को कई एडवांस फीचर्स उपलब्ध कराती है. ऐसे में अब गूगल फोटोज मे एक नया अपडेट सामने आया है. दरअसल, गूगल फोटो में अब यूजर्स क्लासिक सर्च और आस्क फोटोज के बीच में आसानी से स्विच कर सकेंगे. बता दें कि यूजर्स इस अपडेट की मदद से आसानी से कीवर्ड और एआई फीचर्स अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकेंगे. बता दें कि ये फीचर Android और iPhone दोनों पर धीरे-धीरे रोलआउट किया जा रहा है.
कैसे काम करता है Ask Photos
Ask Photos की बात करें तो ये Google के Gemini AI पर बेस्ड फीचर है. इसकी मदद से यूजर नॉर्मल बातचीत की तरह लंबा सवाल पूछ सकते हैं और AI उसी के अनुसार फोटो लाइब्रेरी को समझकर जवाब देता है. इतना ही नहीं, ये फोटो में मौजूद डिटेल्स के अनुसार भी यूजर्स को रिजल्ट देता है और कई बार ये फोटो को अच्छे से समझकर आपको रिजल्ट देने का काम करता है.
क्या है ये नया अपडेट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल का क्लासिक सर्च गूगल फोटोज की मदद से सिर्फ कीवर्ड टाइप करके ही फोटो और वीडियो को सर्च कर सकते हैं. बता दे कि ये फीचर ऐसे यूजर्स के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है जिन्हें पता है कि उन्हें क्या सर्च करना है. हालांकि, इस फीचर की मदद से आप सिर्फ फोटो और वीडियो ही सर्च कर सकेंगे.
कैसे स्विच करें
अब गूगल फोटोज और आस्क फोटोज में स्विच करना भी काफी आसान है. बस आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा. इसके लिए सबसे पहले Google Photos ऐप खोलें और Search या Ask टैब पर जाएं. कोई भी सर्च करने के बाद स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाले टॉगल की मदद से Classic Search और Ask Photos के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है.
दोनों ऑप्शन देने का क्या है मकसद
बता दें कि Google का कहना है कि दोनों फीचर अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं. ऐसे में यूजर अब अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकेगा कि उसे कैसे रिजल्ट की जरूरत है और वो क्या चाहता है. अगर आपको किसी फोटो को जल्दी ढूंढना है तो आपको Classic Search चुनना ठीक रहेगा. वहीं, जब आपको किसी खास घटना, ट्रैवल या इंसान से जुड़ी फोटो को खोजना है तो आस्क फीचर आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है.
यह भी पढ़ें:
क्या करता है Apple Watch का Water Lock फीचर, जानिए कैसे यूजर्स के आता है काम?