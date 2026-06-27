हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBSNL के इस प्लान में मिलता है डेली 2GB डेटा! जानें कितनी है कीमत और बेनिफिट्स

BSNL के इस प्लान में मिलता है डेली 2GB डेटा! जानें कितनी है कीमत और बेनिफिट्स

BSNL के 199 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बीएसएनएल ₹199: 2GB दैनिक डेटा, असीमित कॉल।
  • जियो ₹299: 1.5GB दैनिक डेटा, असीमित कॉल।
  • एयरटेल ₹299: 1.5GB दैनिक डेटा, असीमित कॉल।
  • वीआई ₹408: 2GB दैनिक डेटा, SonyLIV, वीकेंड रोलओवर।

BSNL: सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को पहले से ज्यादा बेहतर कर दिया है. अब कंपनी यूजर्स को लुभाने के आय दिन नए-नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पेश करता रहता है. इतना ही नहीं, बीएसएनएल पूरे देश में 5जी के विस्तार पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंपनी के ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में जिसमें आपको डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है.

BSNL का डेली 2GB डेटा वाला प्लान

जानकारी के अनुसार, बीएसएनएल के 199 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को वैसे तो अनिलिमिटेड डेटा मिलता है लेकिन डेली 2GB की लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड 40kbps हो जाती है. साथ ही इस प्लान में यूजर्स को 100SMS प्रतिदिन मिलता है. जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के इस प्लना की वैलिडिटी 28 दिनों की है.

Reliance Jio का 28 दिनों वाला प्लान

देश की प्रमुख टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो भी लोगों को बेहतरीन प्रीपेड प्लान ऑफर करती है. जियो के 28 दिनों वाले रिचार्ज प्लान की बात करें तो इसकी कीमत 299 रुपये है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा मिलता है. लेकिन डेली 1.5GB लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64kbps हो जाती है. साथ ही प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. इसमें कंपनी ने जियो सावन प्रो का सबस्क्रिप्शन भी मुफ्त में दिया है.

Airtel का 28 दिनों वाला प्लान

एयरटेल में भी यूजर्स को 299 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है. अब इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को 1.5GB डेली इंटरनेट डेटा मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. कंपनी यूजर्स को इस प्लान में 100SMS प्रति दिन की भी सुविधा देता है. सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस प्लान में कंपनी फ्री हेलोट्यून का बेनिफिट देता है.

Vi का 28 दिनों वाला रिचार्ज प्लान

वोडाफोन-आईडिया के 28 दिनों वाले रिचार्ज प्लान की बात करें तो इस प्लान की कीमत 408 रुपये है. बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिल जाता है. इसके अलावा 28 दिनों तक यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. साथ ही इसमें डेली 100SMS प्रतिदिन भी दिए जाते हैं. 408 रुपये के इस प्लान में लोगों को सोनीलिव का 28 दिनों का एक्सेस भी मिलता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें यूजर्स को वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा भी मिलती है.

यह भी पढ़ें:

क्या अब iPhone 17 नहीं होगा सस्ता, iPhone 18 लॉन्चिंग का इंतजार करने वालों को लगेगा झटका?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio VI BSNL TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
BSNL के इस प्लान में मिलता है डेली 2GB डेटा! जानें कितनी है कीमत और बेनिफिट्स
BSNL के इस प्लान में मिलता है डेली 2GB डेटा! जानें कितनी है कीमत और बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
क्या अब iPhone 17 नहीं होगा सस्ता, iPhone 18 लॉन्चिंग का इंतजार करने वालों को लगेगा झटका?
क्या अब iPhone 17 नहीं होगा सस्ता, iPhone 18 लॉन्चिंग का इंतजार करने वालों को लगेगा झटका?
टेक्नोलॉजी
स्मार्ट टीवी की स्लो स्पीड कर रही है मूवी का मजा खराब? इस ट्रिक से दूर हो जाएगी दिक्कत
स्मार्ट टीवी की स्लो स्पीड कर रही है मूवी का मजा खराब? इस ट्रिक से दूर हो जाएगी दिक्कत
टेक्नोलॉजी
कितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई
कितनी होती है Gaming Laptop की लाइफ? खरीदने से पहले जान लें पूरी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई भयानक तबाही, मरने वालों का आंकड़ा एक हजार पहुंचा, 50 हजार से ज्यादा लोग लापता
वेनेजुएला में भूकंप ने मचाई भयानक तबाही, मरने वालों का आंकड़ा एक हजार पहुंचा, 50,000 लोग लापता
महाराष्ट्र
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
'मुझे अब शर्म आ रही है कि वे...', 6 सांसदों की बगावत के बाद पहली बार बोले उद्धव ठाकरे
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
FIFA World Cup 2026: केप वर्डे ने रचा इतिहास, नॉकआउट में पहुंचने वाला बना दुनिया का सबसे छोटा देश, जानिए कितनी है आबादी
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
ABP NEWS
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
फ़्लाइट में फँस जाना—कितना बुरा अनुभव!
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
Embed widget