BSNL के इस प्लान में मिलता है डेली 2GB डेटा! जानें कितनी है कीमत और बेनिफिट्स
BSNL के 199 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है.
- बीएसएनएल ₹199: 2GB दैनिक डेटा, असीमित कॉल।
- जियो ₹299: 1.5GB दैनिक डेटा, असीमित कॉल।
- एयरटेल ₹299: 1.5GB दैनिक डेटा, असीमित कॉल।
- वीआई ₹408: 2GB दैनिक डेटा, SonyLIV, वीकेंड रोलओवर।
BSNL: सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को पहले से ज्यादा बेहतर कर दिया है. अब कंपनी यूजर्स को लुभाने के आय दिन नए-नए प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स पेश करता रहता है. इतना ही नहीं, बीएसएनएल पूरे देश में 5जी के विस्तार पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंपनी के ऐसे रिचार्ज प्लान के बारे में जिसमें आपको डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है.
BSNL का डेली 2GB डेटा वाला प्लान
जानकारी के अनुसार, बीएसएनएल के 199 रुपये के रिचार्ज प्लान में यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिलता है. इसके अलावा इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. बता दें कि इस प्लान में यूजर्स को वैसे तो अनिलिमिटेड डेटा मिलता है लेकिन डेली 2GB की लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड 40kbps हो जाती है. साथ ही इस प्लान में यूजर्स को 100SMS प्रतिदिन मिलता है. जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के इस प्लना की वैलिडिटी 28 दिनों की है.
Reliance Jio का 28 दिनों वाला प्लान
देश की प्रमुख टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो भी लोगों को बेहतरीन प्रीपेड प्लान ऑफर करती है. जियो के 28 दिनों वाले रिचार्ज प्लान की बात करें तो इसकी कीमत 299 रुपये है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा मिलता है. लेकिन डेली 1.5GB लिमिट के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 64kbps हो जाती है. साथ ही प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. इसमें कंपनी ने जियो सावन प्रो का सबस्क्रिप्शन भी मुफ्त में दिया है.
Airtel का 28 दिनों वाला प्लान
एयरटेल में भी यूजर्स को 299 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है. अब इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें यूजर्स को 1.5GB डेली इंटरनेट डेटा मिल जाता है. इसके अलावा इसमें 28 दिनों तक अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. कंपनी यूजर्स को इस प्लान में 100SMS प्रति दिन की भी सुविधा देता है. सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस प्लान में कंपनी फ्री हेलोट्यून का बेनिफिट देता है.
Vi का 28 दिनों वाला रिचार्ज प्लान
वोडाफोन-आईडिया के 28 दिनों वाले रिचार्ज प्लान की बात करें तो इस प्लान की कीमत 408 रुपये है. बेनिफिट्स की बात करें तो इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को डेली 2GB इंटरनेट डेटा मिल जाता है. इसके अलावा 28 दिनों तक यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा मिल जाती है. साथ ही इसमें डेली 100SMS प्रतिदिन भी दिए जाते हैं. 408 रुपये के इस प्लान में लोगों को सोनीलिव का 28 दिनों का एक्सेस भी मिलता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें यूजर्स को वीकेंड डेटा रोलओवर की सुविधा भी मिलती है.
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