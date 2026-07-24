On-Grid Solar Inverter खरीदने से पहले पता होनी चाहिए ये बातें, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद
On-Grid Solar Inverter Buying Guide: ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम में इन्वर्टर होना बहुत जरूरी होता है. यह DC इलेक्ट्रिसिटी को AC में कन्वर्ट करता है.
- इन्वर्टर DC को AC में बदले, उच्च दक्षता जरूरी है।
- MPPT, स्मार्ट मॉनिटरिंग और सुरक्षा फीचर्स अवश्य हों।
- क्षमता, वारंटी, BIS प्रमाणित, अधिकृत विक्रेता से खरीदें।
On-Grid Solar Inverter Buying Guide: सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाते समय सोलर पैनल के साथ-साथ इन्वर्टर की क्वालिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है. इससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है. अगर इन्वर्टर की जरूरत की बात करें तो यह सोलर पैनल से आने वाली DC इलेक्ट्रिसिटी को AC में कन्वर्ट करता है, जिससे यह घर में यूज करने लायक बन जाती है. इसलिए इन्वर्टर का अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है. अगर आप अपने ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो नीचे लिखें बातों का ध्यान जरूर रखें.
On-Grid Solar Inverter में होने चाहिए ये फीचर्स
- हाई एफिशिएंसी- इन्वर्टर की एफिशिएंसी बताती है कि कितनी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला गया है. ज्यादातर हाई-एंड इन्वर्टर में 97 प्रतिशत तक की एफिशिएंसी मिलती है.
- मैक्सिमम पावर आउटपुट- Maximum Power Point Tracking (MPPT) की मदद से इन्वर्टर को सोलर पैनल से मैक्सिम एनर्जी लेने में मदद मिलती है. दिन में मौसम भले ही कैसा हो, यह फीचर इन्वर्टर को मैक्सिमम एनर्जी लेने में हेल्प करता है.
- स्मार्ट मॉनिटरिंग- आप जो इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, उसका मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस होना जरूरी है. इसकी मदद से आप बैठे-बैठे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सिस्टम की कंडीशन आदि का ध्यान रख पाएंगे.
- सेफ्टी फीचर्स- इन्वर्टर में लाइटनिंग प्रोटेक्शन, हाई-वॉल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स होने जरूरी है. इनके बिना आपके पूरे सोलर एनर्जी सिस्टम को नुकसान हो सकता है.
इन्वर्टर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
- कम कीमत के लालच में आकर खराब क्वालिटी वाला इन्वर्टर न खरीदें.
- सोलर पैनल से कम कैपिसिटी वाला इन्वर्टर खरीदने की गलती न करें. सोलर पैनल की मैक्सिमम कैपिसिटी के हिसाब से इन्वर्टर खरीदना चाहिए.
- इन्वर्टर खरीदते समय वारंटी और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट पर ध्यान देना जरूरी है. यह पता कर ले कि आपके शहर में उसका सर्विस स्टेशन है या नहीं.
- बिना BIS सर्टिफिकेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला इन्वर्टर खरीदने से बचना चाहिए. यह भले ही आपको एक बार सस्ता मिल जाए, लेकिन ये आगे चलकर आपको नुकसान में डाल सकता है.
- कभी भी सोलर पैनल, इन्वर्टर और दूसरे डिवाइस अनऑथोराइज्ड सेलर से नहीं खरीदने चाहिए. ऑथोराइज्ड डीलर से डिवाइस खरीदने पर आपको उसकी ऑथेंटिक होने की गारंटी मिलती है और आपको टेक्नीकल असिस्टेंस और इस्टॉलिंग में भी मदद मिलनने के चांस रहते हैं.
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