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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOn-Grid Solar Inverter खरीदने से पहले पता होनी चाहिए ये बातें, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद

On-Grid Solar Inverter खरीदने से पहले पता होनी चाहिए ये बातें, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद

On-Grid Solar Inverter Buying Guide: ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम में इन्वर्टर होना बहुत जरूरी होता है. यह DC इलेक्ट्रिसिटी को AC में कन्वर्ट करता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jul 2026 05:28 PM (IST)
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  • इन्वर्टर DC को AC में बदले, उच्च दक्षता जरूरी है।
  • MPPT, स्मार्ट मॉनिटरिंग और सुरक्षा फीचर्स अवश्य हों।
  • क्षमता, वारंटी, BIS प्रमाणित, अधिकृत विक्रेता से खरीदें।

On-Grid Solar Inverter Buying Guide: सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाते समय सोलर पैनल के साथ-साथ इन्वर्टर की क्वालिटी का भी ध्यान रखना जरूरी है. इससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है. अगर इन्वर्टर की जरूरत की बात करें तो यह सोलर पैनल से आने वाली DC इलेक्ट्रिसिटी को AC में कन्वर्ट करता है, जिससे यह घर में यूज करने लायक बन जाती है. इसलिए इन्वर्टर का अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है. अगर आप अपने ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो नीचे लिखें बातों का ध्यान जरूर रखें.

On-Grid Solar Inverter में होने चाहिए ये फीचर्स

  • हाई एफिशिएंसी- इन्वर्टर की एफिशिएंसी बताती है कि कितनी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदला गया है. ज्यादातर हाई-एंड इन्वर्टर में 97 प्रतिशत तक की एफिशिएंसी मिलती है.
  • मैक्सिमम पावर आउटपुट- Maximum Power Point Tracking (MPPT) की मदद से इन्वर्टर को सोलर पैनल से मैक्सिम एनर्जी लेने में मदद मिलती है. दिन में मौसम भले ही कैसा हो, यह फीचर इन्वर्टर को मैक्सिमम एनर्जी लेने में हेल्प करता है.
  • स्मार्ट मॉनिटरिंग- आप जो इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, उसका मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस होना जरूरी है. इसकी मदद से आप बैठे-बैठे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सिस्टम की कंडीशन आदि का ध्यान रख पाएंगे.
  • सेफ्टी फीचर्स- इन्वर्टर में लाइटनिंग प्रोटेक्शन, हाई-वॉल्टेज प्रोटेक्शन, शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स होने जरूरी है. इनके बिना आपके पूरे सोलर एनर्जी सिस्टम को नुकसान हो सकता है.

इन्वर्टर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • कम कीमत के लालच में आकर खराब क्वालिटी वाला इन्वर्टर न खरीदें.
  • सोलर पैनल से कम कैपिसिटी वाला इन्वर्टर खरीदने की गलती न करें. सोलर पैनल की मैक्सिमम कैपिसिटी के हिसाब से इन्वर्टर खरीदना चाहिए.
  • इन्वर्टर खरीदते समय वारंटी और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट पर ध्यान देना जरूरी है. यह पता कर ले कि आपके शहर में उसका सर्विस स्टेशन है या नहीं. 
  • बिना BIS सर्टिफिकेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड वाला इन्वर्टर खरीदने से बचना चाहिए. यह भले ही आपको एक बार सस्ता मिल जाए, लेकिन ये आगे चलकर आपको नुकसान में डाल सकता है.
  • कभी भी सोलर पैनल, इन्वर्टर और दूसरे डिवाइस अनऑथोराइज्ड सेलर से नहीं खरीदने चाहिए. ऑथोराइज्ड डीलर से डिवाइस खरीदने पर आपको उसकी ऑथेंटिक होने की गारंटी मिलती है और आपको टेक्नीकल असिस्टेंस और इस्टॉलिंग में भी मदद मिलनने के चांस रहते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jul 2026 05:28 PM (IST)
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Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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