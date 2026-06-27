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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या अब iPhone 17 नहीं होगा सस्ता, iPhone 18 लॉन्चिंग का इंतजार करने वालों को लगेगा झटका?

क्या अब iPhone 17 नहीं होगा सस्ता, iPhone 18 लॉन्चिंग का इंतजार करने वालों को लगेगा झटका?

iPhone 17: हर साल नए Apple iPhone के लॉन्च से पहले पुराने मॉडल्स की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलती थी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 11:49 AM (IST)
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  • जापान में iPhone 17 महंगा हुआ, भारत में भी असर।

iPhone 17: Apple ने हाल ही में अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है. ऐसे में नया आईफोन खरीदने वालों के मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब आईफोन 17 खरीदना सही होगा या नहीं. दरअसल, एप्पल हर साल अपना नया आईफोन मॉडल लॉन्च करता है. साथ ही लॉन्च से पहले पुराने आईफोन मॉडल्स की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिलती है. लेकिन इस साल ऐसा होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है. जी हां, माना जा रहा है कि आईफोन 18 के लॉन्च से पहले इस बार पुराने मॉडल्स की कीमतों में कोई गिरावट नहीं हो सकती है.

क्यों नहीं कम होगी iPhone 17 की कीमत?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हर साल नए Apple iPhone के लॉन्च से पहले पुराने मॉडल्स की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलती थी. लेकिन इस बार ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. दरअसल, कंपनी पर चिप, डिस्प्ले, कैमरा और अन्य कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने का दबाव है. इसके अलावा कई देशों में नए टैक्स और ट्रेड पॉलिसी भी Apple के प्रोडक्ट्स की कीमतों को लगातार बढ़ा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कंपनी अपने पुराने मॉडल्स की कीमतों में कटौती नहीं करेगी.

क्या iPhone 18 लॉन्च के बाद कम होगी पुराने मॉडल की कीमत?

ऐसा कहना बहुत मुश्किल है. कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार iPhone 18 के लॉन्च के बाद भी iPhone 17 की कीमत में केवल मामूली कटौती देखने को मिल सकती है. ऐसे में जो लोग 18 से 22 हजार रुपये का डिस्काउंट पुराने मॉडल्स में खोज रहे हैं उन्हें इस बार निराशा ही हाथ लगने वाली है. इतना ही नहीं माना जा रहा है कि इस बार आईफोन 18 भी बढ़ी हुई कीमतों के साथ मार्केट में लॉन्च हो सकता है.

अभी खरीदें या इंतजार करें?

यह फैसला पूरी तरह से आपकी जरुरत के ऊपर निर्भर करता है. दरअसल, अगर आपको तुरंत नया iPhone चाहिए और iPhone 17 में आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए है तो आपको कीमतों के कम होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर आप Apple के नए फीचर्स, बेहतर कैमरा, फास्ट प्रोसेसर और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट का फायदा उठाने चाहते हैं तो आपको iPhone 18 का इंतजार करना चाहिए.

जापान में बढ़ गई iPhone 17 की कीमत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जापान में iPhone 17 की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. नवंबर 2025 में जो iPhone 17 256GB मॉडल 129,800 येन में मिल रहा था, वो अब 142,780 येन में मिल रहा है. इसके पीछे का कारण महंगे चिप बताया गया है. ऐसे में भारत में भी माना जा रहा है कि आईफोन 17 की कीमतों में कोई गिरावट नहीं हो सकती है. इसके विपरीत पुराने मॉडल्स कुछ महंगे जरुर हो सकते हैं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jun 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
IPhone 17 TECH NEWS HINDI IPhone 18
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