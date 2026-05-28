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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत

BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत

BSNL New Recharge Plan: इस नए प्रीपेड प्लान के तहत ग्राहकों को कई फायदे दिए जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 May 2026 10:05 AM (IST)
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  • ऑफर 30 जून 2026 तक मान्य, 4G नेटवर्क विस्तार जारी

BSNL New Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेहद सस्ता प्रीपेड प्लान पेश किया है. कंपनी ने ₹51 का नया Smart Start Plan लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स को 28 दिनों तक रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि नया सिम लेने पर ग्राहकों को सिम कार्ड के लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना होगा.

51 रुपये वाले BSNL प्लान में क्या-क्या मिलेगा?

इस नए प्रीपेड प्लान के तहत ग्राहकों को कई फायदे दिए जा रहे हैं. कम कीमत में मिलने वाला यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जो कम खर्च में ज्यादा डेटा और कॉलिंग चाहते हैं.

प्लान के बेनिफिट्स

  • 28 दिनों की वैधता
  • रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा
  • अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग
  • प्रतिदिन 100 SMS

सिर्फ नए यूजर्स को मिलेगा फायदा

इस ऑफर में एक शर्त भी रखी गई है. ₹51 वाला यह प्लान केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. यानी जो लोग पहले से BSNL का प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वे इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे. कंपनी का फोकस फिलहाल नए ग्राहकों को अपने नेटवर्क से जोड़ने पर है.

BSNL तेजी से बढ़ा रहा है 4G नेटवर्क

बीते कुछ समय से BSNL देशभर में अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा हुआ है. कई राज्यों और शहरों में कंपनी की 4G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं जबकि लगातार नए टावर लगाए जा रहे हैं. सरकार भी BSNL को मजबूत बनाने और निजी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है.

कम कीमत वाले प्लान से बढ़ सकती है लोकप्रियता

भारत में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान पसंद करते हैं. खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में सस्ते डेटा प्लान की मांग ज्यादा रहती है. ऐसे में BSNL का ₹51 वाला प्लान निजी कंपनियों के मुकाबले काफी किफायती माना जा रहा है. कंपनी इससे पहले भी नए ग्राहकों के लिए ₹1 वाला फर्स्ट रिचार्ज ऑफर पेश कर चुकी है. अब यह नया प्लान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

कब तक मिलेगा यह ऑफर?

BSNL का यह खास ऑफर 22 मई 2026 से 30 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा. यानी जो लोग नया सिम लेने की सोच रहे हैं, उनके पास सीमित समय तक यह मौका रहेगा.

Jio का 355 रुपये वाला प्लान

जहां BSNL ₹51 में रोज 2GB डेटा दे रहा है, वहीं Reliance Jio का ₹355 प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ आता है. इसमें यूजर्स को कुल 25GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं. इसके अलावा Jio अपने प्लान में OTT और AI फीचर्स भी दे रहा है जिनमें 3 महीने का JioHotstar Mobile एक्सेस, 50GB JioAICloud स्टोरेज और Google Gemini Pro का प्रमोशनल ऑफर शामिल है.

यह भी पढ़ें: भारत में Free WiFi का बड़ा अपडेट! अब QR Code स्कैन करते ही मिलेगा इंटरनेट, PM-WANI में हुए बड़े बदलाव

Published at : 28 May 2026 10:05 AM (IST)
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