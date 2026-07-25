#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSmart TV से बचना हुआ मुश्किल, आपकी प्राइवेसी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?

Smart TV से बचना हुआ मुश्किल, आपकी प्राइवेसी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?

Smart TV Tracking: आपके घर में लगा स्मार्ट टीवी भी देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं. इसको स्क्रीन पर चल रही हर चीज की जानकारी है और इस ट्रैकिंग से बचना बहुत मुश्किल है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 25 Jul 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ट्रैकिंग से बचना चुनौतीपूर्ण है, अक्सर ACR स्वतः सक्रिय रहता है।

Smart TV Tracking: अगर आपको लगता है कि घर में लगे स्मार्ट टीवी को सिर्फ आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है. टीवी भी आपको देख रहा है. जी हां, आपके स्मार्ट टीवी को इस बात की ज्यादा जानकारी है कि आप क्या देखते हैं. स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोटोन ने बताया है कि मॉडर्न स्मार्ट टीवी स्क्रीन पर दिख रही हर जानकारी का डेटा कलेक्ट करते हैं और इसे मैन्युफैक्चरिंग, एडवरटाइजिंग और एनालिटिकल कंपनियों के साथ शेयर किया जाता है. इससे भी चिंता वाली बात यह है कि इस ट्रैकिंग से बचना भी मुश्किल होता जा रहा है. 

स्मार्ट टीवी से कैसे हो रही है आपकी ट्रैकिंग?

कई मॉडर्न स्मार्ट टीवी में ऑटोमैटिक कंटेट रिकग्नेशन (ACR) नाम की टेक्नोलॉजी होती है. यह न सिर्फ इस चीज को ट्रैक करती है कि आप ऐप्स के जरिए क्या स्ट्रीम कर रहे हैं बल्कि इस पर भी नजर रखती है कि टीवी की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है. यानी स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ-साथ यह लाइव टेलीविजन, कंसोल से खेले जाने वाले गेम्स और HDMI से कनेक्टेड दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस के कंटेट को भी देख सकती है. यह टेक्नोलॉजी स्क्रीन पर चल रहे कंटेट के डिजिटल फिंगरप्रिंट तैयार कर लेती है और फिर कंटेट पहचानने के लिए इसे एक बड़े डेटाबेस से मैच करती है. इस जानकारी को टीवी बनाने वाली कंपनियों, एडवरटाइजर और डेटा ब्रोकर के साथ शेयर किया जाता है. ACR चिपसेट के लेवल पर रन करती है और इसे बाई डिफॉल्ट ऑन रखा जाता है. इसका मतलब है कि अगर आपने स्मार्ट टीवी के सारे फीचर यूज नहीं भी किए हैं तब भी यह टेक्नोलॉजी काम करती रहेगी.

क्या इस ट्रैकिंग को रोका जा सकता है?

प्रोटोन का कहना है कि इस ट्रैकिंग से बचा जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है. इसका सबसे आसान तरीका अपने टीवी को पूरी तरह ऑफलाइन रखना है. इस तरीके से टीवी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा. इसके अलावा अगर इंटरनेट यूज करते समय भी ट्रैकिंग से बचना चाहते हैं तो टीवी की टेलीमेट्री और डोमेन को ब्लॉक करने वाले टूल्स यूज करने पड़ेंगे.

क्या ACR को डिसेबल नहीं किया जा सकता?

आप टीवी के ACR और दूसरे ट्रैकिंग फीचर्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करके हर तरह के डेटा कलेक्शन को रोकना काफी मुश्किल है. कई टीवी मॉडल में प्राइवेसी सेटिंग दी जाती है, लेकिन इनके लिए कंफ्यूजिंग नाम यूज कर या दूसरे तरीकों से इन्हें ढूंढना मुश्किल बना दिया जाता है. इस कारण ज्यादातर लोगों की इधर नजर नहीं जाती.

ये भी पढ़ें- इमोशनल सपोर्ट देने के मामले में AI चैटबॉट ने इंसानों को छोड़ा पीछे, स्टडी ने चौंकाया

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 25 Jul 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Smart TV  TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Smart TV से बचना हुआ मुश्किल, आपकी प्राइवेसी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?
Smart TV से बचना हुआ मुश्किल, आपकी प्राइवेसी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?
टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
टेक्नोलॉजी
PM Modi Instagram Followers: इस एक वीडियो से इंस्टाग्राम पर छाए पीएम मोदी, 12 घंटे में बढ़े 1.1 मिलियन फॉलोअर्स
इस एक वीडियो से इंस्टाग्राम पर छाए पीएम मोदी, 12 घंटे में बढ़े 1.1 मिलियन फॉलोअर्स
टेक्नोलॉजी
On-Grid Solar Inverter खरीदने से पहले पता होनी चाहिए ये बातें, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद
On-Grid Solar Inverter खरीदने से पहले पता होनी चाहिए ये बातें, वरना पैसे हो जाएंगे बर्बाद
Advertisement

वीडियोज

Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Udne ki Asha: Renuka को चौखट पर देख हक्के-बक्के रहे Sachin-Sailee, बीते दुखों की यादें ताजा
Badshah-Isha Rikhi के Viral Post ने बढ़ाई हलचल, क्या शादी में सब कुछ ठीक नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत, विदेश मंत्रालय ने जाहिर किया गुस्सा, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में नोएडा से लखनऊ तक छाए बादल, आज 28 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
बॉलीवुड
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'
'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात
क्रिकेट
क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल
क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल
बॉलीवुड
Friday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल
इंडिया
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
'AI का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं...' फर्जी वीडियो पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, थाने में दर्ज कराई FIR
शिक्षा
MBBS in Russia: रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
रूस से करना चाहते हैं MBBS, जानें कितनी लगती है फीस और कितना है रहने-खाने का खर्च?
टेक्नोलॉजी
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
इमरजेंसी कॉल के लिए नहीं पड़ती नेटवर्क की जरूरत, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट?
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike News : अनशन तोड़ने के बाद क्या थे वांगचुक के पहले शब्द?
ABP NEWS
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
Viral Video : करंट की चपेट में आने से बाप-बेटे की मौत... केतकी सिंह का गुस्सा हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Viral Video : गाड़ियां पानी में डूबीं, बस की हेडलाइट चमकती रही!
Embed widget