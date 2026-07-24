इस एक वीडियो से इंस्टाग्राम पर छाए पीएम मोदी, 12 घंटे में बढ़े 1.1 मिलियन फॉलोअर्स

मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है. सड़कों पर छात्रों का गुस्सा उबाल पर है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल देखने को मिली. दरअसल, यूथ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार (23 जुलाई) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर महज 12 घंटे में उनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए. इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है और युवा उनकी बात को कितनी बेहतर तरीके से समझते हैं.

पीएम मोदी ने दिया यह संदेश

गौरतलब है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में युवाओं की नाराजगी और उत्पात को देखते हुए पीएम मोदी ने एक वीडियो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए यह पीड़ादायक है. इस घटना के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं. गुनहगारों को पकड़ा गया है और आज वे जेल में हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने इतने कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराने का प्रबंध किया और 19 जून को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया. पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है. पीएम ने कहा कि सोमवार को जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा तो इस बिल को उनकी सरकार जल्द से जल्द पास कराने की कोशिश करेगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं के दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.

यूथ ने दिया तगड़ा रेस्पॉन्स

पीएम मोदी का यह वीडियो जारी होने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ. जब पीएम ने यह वीडियो पोस्ट किया, उस वक्त 101 मिलियन लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे. वहीं, महज 12 घंटे बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या 102 मिलियन पहुंच गई. इसके अलावा 15.6 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, जबकि इस वीडियो को 288 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

प्रदर्शन में क्या है ताजा अपडेट?

बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब भी जारी है, लेकिन मशहूर शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है. उधर, मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक को लेकर सख्त सजा वाले बिल को मंजूरी दे दी है. माना जा रहा है कि यह बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा.

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