बीते शुक्रवार से ऐप्पल की आईफोन 17 सीरीज की सेल शुरू हो गई है. प्री-बुक करवाने वाले ग्राहक नया आईफोन लेने के लिए कई घंटों तक लाइन में खड़े रहे. मुंबई में ऐप्पल स्टोर्स के बाहर भीड़ में मारपीट की भी स्थिति आ गई है. नए आईफोन के क्रेज के साथ-साथ एक और वजह से भी दुनियाभर के कई ऐप्पल स्टोर्स में भारी भीड़ जमा हो गई थी. बताया जा रहा है कि ऐप्पल के सिक्योरिटी फीचर 'स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन' के कारण ग्राहकों को स्टोर के भीतर काफी इंतजार करना पड़ रहा था.

ट्रेड-इन करने वाले ग्राहकों को ज्यादा दिक्कत

पुराना आईफोन देकर नया मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों को शुक्रवार को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा. दरअसल, ऐपल ने iOS 17.3 अपडेट में स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन नाम से नया सिक्योरिटी फीचर दिया था. फोन चोरी होने की स्थिति में यह फीचर चोर को अकाउंट से छेड़छाड़ करने से रोकता है. जैसे ही आईफोन अपनी ट्रस्टेड लोकेशन से बाहर जाता है, यह फीचर अकाउंट में किसी भी बड़े चेंज को एक घंटे डिले कर देता है. इस वजह से शुक्रवार को ग्राहकों को अपना अकाउंट चेंज करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में ऐप्पल स्टोर्स के कारण इस वजह से भी भीड़ बढ़ गई थी.

इस असुविधा से ऐसे बचें

अगर आप नया आईफोन लेने जा रहे हैं और अपने पुराने फोन को ट्रेड-इन करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ये बातें आपको ऐप्पल स्टोर में एक घंटे के इंतजार से बचा सकती है. ऐसे यूजर्स को ट्रस्टेड लोकेशन पर ही इस फीचर को टर्न ऑफ करने की सलाह दी जाती है. सेटिंग में जाकर इसे ऑफ किया जा सकता है. अगर आप स्टोर पर पहुंच गए हैं तो भी इसका एक आसान जरिया है. सबसे पहले फाइंड माई ऐप में जाएं. यहां आईफोन को सेलेक्ट करें और इसे रिमूव कर दें. इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और यह फीचर काम करना बंद कर देगा.

ये भी पढ़ें-

15 घंटे लाइन में इंतजार, ग्राहक ने ऐप्पल सीईओ के सामने ही गिरा दिया iPhone 17 Pro, जानिये फिर क्या हुआ