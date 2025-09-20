ऐप्पल ने 19 सितंबर से अपनी आईफोन 17 सीरीज की सेल शुरू की है. दुनियाभर से ऐप्पल के फैन्स इस पल का इंतजार कर रहे थे और नया आईफोन पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन ऐप्पल के सीईओ टिम कुक के सामने ही अपना नया आईफोन 17 प्रो गिरा देता है. बताया जा रहा है कि यह फैन 15 घंटे से लाइन में लगा था और जैसे ही बॉक्स खोलने लगा, आईफोन फिसलकर नीचे गिर गया.

टिम कुक बोले- कुछ नहीं होगा

टिकटॉक और एक्स पर वायरल वीडियो में देख जा सकता है कि एक फैन टिम कुक के सामने अपना नया आईफोन अनबॉक्स कर रहा है. बॉक्स का ढक्कन खोलते ही कॉस्मिक ऑरेंज कलर का आईफोन फिसलकर नीचे गिर जाता है. इससे वहां मौजूद कुक थोड़ा हैरान हो जाते हैं. हालांकि, अगले ही पल वो कहते हैं कि इसे कुछ नहीं होगा. यह बिल्कुल ठीक रहेगा. इसके बाद बाद वो आईफोन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं. इतने में फैन वो आईफोन उठा लेते हैं. इसके बाद कुक फोन की स्क्रीन पर लगे पेपर पर उसे ऑटोग्राफ देते हैं.

That's just totally embarrassing dropping your new iPhone infront of Apple CEO pic.twitter.com/kEeqbthsha — New Bhola Guru (@IGiveGyaaan) September 20, 2025

पहले दिन आईफोन में आईं ये दिक्कतें

सेल शुरू होते ही नई आईफोन सीरीज के फर्स्ट इंप्रेशन सामने आने लगे. आईफोन एयर के कैमरा में बग पाया गया है, जो हर 10 में से एक फोटो के हिस्से पर काला अंधेरा या सफेद लकीरें दिखा रहा है. ऐप्पल ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि इसे जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा. वहीं चीन से खबर आई कि डिस्प्ले के लिए स्टोर में लगे नए आईफोन पर स्क्रैच लग रहे हैं. कई यूजर्स ने आईफोन एयर पर भी स्क्रैचेज और निशान होने की शिकायतें की हैं.

ये भी पढ़ें-

WhatsApp पर भी बन सकती है साड़ी वाली रेट्रो-स्टाइल फोटो, आसान है तरीका, करना होगा यह काम