मेड इन इंडिया Ulaa ब्राउजर में हैं गजब के फीचर्स, क्रोम यूज करने वाले भी हो जाएंगे दीवाने

पिछले कुछ दिनों से जोहो के प्रोडक्ट्स खूब पॉपुलर हुए हैं. पहले Arattai ऐप ने अपना जलवा बिखेरा और फिर Ulaa ब्राउजर भी ऐप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में टॉप पर पहुंच गया था. प्राइवेसी पर खास फोकस वाला यह ब्राउजर एंड्रॉयड, iOS, विंडोज, मैक और Linux जैसे सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है. इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं, जिन्हें देखकर क्रोम ब्राउजर यूज करने वाले लोग भी इसके दीवाने हो जाएंगे. आइए इस मेड इन इंडिया ब्राउजर के गजब के फीचर्स के बारे में जानते हैं.

प्राइवेसी पर पूरा फोकस

Ulaa ब्राउजर में यूजर प्राइवेसी पर पूरा ध्यान दिया गया है. इसे बनाने वाले कंपनी जोहो का कहना है कि यह ब्राउजर न तो यूजर डेटा ट्रैक करता है और न ही बेचता है. इसमें यूजर की पर्सनल जानकारी गोपनीय रहती है और विज्ञापनदाता उसे ट्रैक नहीं कर पाते. गूगल क्रोम में ऐसा नहीं होता. गूगल का ब्राउजर ऐड दिखाने के लिए यूजर डेटा कलेक्ट करता है.

इन-बिल्ट ऐड ब्लॉकर

कई बार ब्राउजिंग के दौरान बार-बार आने वाले विज्ञापन परेशान कर लेते हैं, लेकिन अगर आप Ulaa ब्राउजर यूज करेंगे तो यह दिक्कत नहीं आएगी. इसमें इन-बिल्ट ऐड ब्लॉकर मिलता है. इस कारण ब्राउजिंग के दौरान आपको कोई विज्ञापन नहीं दिखेंगे और वेब पेज भी तेजी से लोड होंगे.

काम के हिसाब से अलग-अलग मोड

Ulaa ब्राउजर में वर्क, पर्सनल, किड्स और डेलवपर्स मोड समेत कई मोड मिलते हैं. हर मोड में अलग-अलग प्राइवेसी सेटिंग और कंटेट फिल्टर होता है. ऐसे में आपको अपने लिए या अपने बच्चों के लिए इसे यूज करते समय बार-बार सेटिंग नहीं बदलनी पड़ेगी.

सरकार से अवॉर्ड जीत चुका है यह ब्राउजर

Ulaa ब्राउजर ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से आयोजित इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज को जीता था. इस चैलेंज में सरकार ने भारतीय कंपनियों से वर्ल्ड क्लास ब्राउजर तैयार करने को कहा था.

