अरे वाह! बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी हो जाएगी UPI पेमेंट, इस ऐप में मिलता है खास फीचर

अब अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप बिना किसी झंझट के UPI पेमेंट कर पाएंगे. इसके लिए आपको न तो किसी तीसरे व्यक्ति के पास फोन करने की जरूरत होगी और न कोई दूसरी ऐप यूज करनी पड़ेगी. BHIM UPI में ऐसा फीचर मिलता है, जो बैंक अकाउंट में पैसा न होने पर भी पेमेंट की सुविधा देता है. आइए जानते हैं कि यह फीचर क्या है और कैसे काम करता है.

BHIM UPI का UPI Circle फीचर

BHIM UPI में UPI Circle से एक नया फीचर आया है. यह परिवार और दोस्तों समेत जानकार लोगों को अपने UPI अकाउंट से पेमेंट करने का ऑप्शन देता है. इसके लिए पहले यूजर को सर्किल में उन लोगों को जोड़ना होगा, जिसे वह अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देना चाहता है. इस ट्रांजैक्शन के लिए यूजर के पास लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन होता है और वह हर ट्रांजैक्शन से पहले मंजूरी दे सकता है. इस फीचर की मदद से परिवार के बुजुर्गों या उन लोगों को मदद मिलेगी, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है या जो अपने अकाउंट से UPI यूज नहीं करते.

कैसे सेट करें सर्किल?

BHIM UPI पर सर्किल सेट करने के लिए ऐप खोलें और “UPI Circle” पर टैप करें. अब इसमें एड फैमिली एंड फ्रैंड्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसमें अब आप अपनी मर्जी के उस यूजर्स को जोड़ सकते हैं, जिसे आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन की परमिशन देना चाहते हैं. इस व्यक्ति को फोन नंबर और यूपीआई आईडी के जरिए जोड़ा जा सकता है. इसके बाद आपको स्पेंड विद लिमिट और अप्रूवल रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलेगा. इसमें अपनी मर्जी के ऑप्शन को चुनें और इसने कन्फर्म कर दें. अगर आपके स्पेंड विद लिमिट चुना है तो सर्किल में जुड़ा व्यक्ति उस लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, वहीं अप्रूवल रिक्वायर्ड में आपको हर ट्रांजैक्शन से पहले उस पेमेंट को मंजूरी देनी होगी.

