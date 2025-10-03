हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये हैं टॉप 5 भारतीय जो YouTube से कमाते हैं सबसे ज्यादा पैसा, एक महीने की कमाई जान उड़ जाएंगे होश

Top 5 Indian YouTubers: आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है. खासकर YouTube ने युवाओं को ऐसा मंच दिया है जहां से वे अपनी प्रतिभा दिखाकर नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 03 Oct 2025 07:44 AM (IST)
Top 5 Indian YouTubers: आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है. खासकर YouTube ने युवाओं को ऐसा मंच दिया है जहां से वे अपनी प्रतिभा दिखाकर नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं. भारत में अब लाखों लोग YouTube से जुड़कर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो हर महीने करोड़ों रुपये कमाकर सुर्खियों में रहते हैं. आइए जानते हैं भारत के उन 5 टॉप यूट्यूबर्स के बारे में जिनकी मासिक कमाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे.

अजय नागर (CarryMinati)

कैरीमिनाटी यानी अजय नागर भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं. उनके रोस्ट वीडियो और मज़ेदार कंटेंट युवाओं को खूब पसंद आते हैं. उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैरीमिनाटी महीने में 25 से 30 लाख रुपये तक YouTube से कमा लेते हैं. इसके अलावा वे ब्रांड प्रमोशन और लाइव स्ट्रीमिंग से भी मोटी कमाई करते हैं.

भुवन बाम (BB Ki Vines)

भुवन बाम भारत के पहले यूट्यूबर्स में से एक हैं जिन्होंने कॉमेडी वीडियो के जरिए अपार लोकप्रियता हासिल की. उनका चैनल BB Ki Vines भारत के युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है. भुवन बाम की मासिक कमाई 20 से 25 लाख रुपये तक बताई जाती है. इसके अलावा वे म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज और ब्रांड डील से भी करोड़ों कमाते हैं.

अमित भड़ाना

अमित भड़ाना ने देसी स्टाइल और कॉमेडी वीडियो के जरिए यूट्यूब की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई. उनकी वीडियोज़ में देसी तड़का और मजेदार स्क्रिप्ट होती हैं जिन्हें दर्शक खूब पसंद करते हैं. बताया जाता है कि अमित भड़ाना हर महीने 15 से 20 लाख रुपये की कमाई सिर्फ YouTube से करते हैं.

आशिष चंचलानी (Ashish Chanchlani Vines)

आशिष चंचलानी का नाम भारत के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में गिना जाता है. उनके वीडियो में मजेदार एक्टिंग और शानदार कॉमिक टाइमिंग होती है. उनके चैनल के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं. अनुमान लगाया जाता है कि वे महीने में 20 लाख रुपये से ज्यादा YouTube और ब्रांड डील्स से कमा लेते हैं.

गौरव चौधरी (Technical Guruji)

टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी भारत के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर माने जाते हैं. उनका चैनल मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन रिव्यू और गैजेट्स पर आधारित है. उनकी मासिक कमाई 30 से 35 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. गौरव दुबई में रहते हैं और टेक दुनिया में उनकी एक खास पहचान है.

यह भी पढ़ें:

आज से फ्लाइट में नहीं चार्ज कर पाएंगे मोबाइल और लैपटॉप, बदल गए नियम, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 03 Oct 2025 07:31 AM (IST)
Tags :
BB Ki Vines Technical Guruji Indian Youtubers YOUTUBE TECH NEWS HINDI
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Embed widget