आज से फ्लाइट में नहीं चार्ज कर पाएंगे मोबाइल और लैपटॉप, बदल गए नियम, जानिए पूरी जानकारी

हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआज से फ्लाइट में नहीं चार्ज कर पाएंगे मोबाइल और लैपटॉप, बदल गए नियम, जानिए पूरी जानकारी

Powerbank Ban In Flights: 1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स में पावर बैंक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Oct 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

Powerbank Ban In Flights: 1 अक्टूबर 2025 से एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स में पावर बैंक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यात्री अब केवल एक पावर बैंक (100 वॉट-ऑवर से कम क्षमता वाला) अपने कैरी-ऑन बैग में रख सकते हैं लेकिन उड़ान के दौरान उसे इस्तेमाल करना या चार्ज करना सख्त मना होगा. इस नियम का पालन न करने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

क्या कहती है नई गाइडलाइन?

नए नियमों के अनुसार, यात्रियों को केवल एक पावर बैंक कैरी करने की अनुमति होगी बशर्ते उसकी पावर कैपेसिटी 100Wh से कम हो और उस पर यह जानकारी स्पष्ट लिखी हो. हालांकि, फ्लाइट में उसे किसी भी डिवाइस को चार्ज करने या एयरक्राफ्ट की पावर सप्लाई से पावर बैंक चार्ज करने की अनुमति नहीं होगी.

पावर बैंक से जुड़े कुछ जरूरी नियम

  • पावर बैंक सिर्फ कैरी-ऑन बैग में रखा जा सकता है चेक-इन बैग में नहीं.
  • इसे ओवरहेड बिन में रखने की इजाजत नहीं होगी. यात्रियों को इसे सीट पॉकेट या सामने की सीट के नीचे रखना होगा.
  • फ्लाइट क्रू किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सके, इसके लिए पावर बैंक यात्रियों की पहुंच में होना चाहिए.
  • ओवरहीटिंग या खराबी की स्थिति में पावर बैंक तुरंत क्रू को दिखाना होगा.

एमिरेट्स ने क्यों लिया यह कदम?

दरअसल, लिथियम-आयन बैटरी वाले पावर बैंक में थर्मल रनअवे का खतरा रहता है. यह स्थिति तब पैदा होती है जब बैटरी का तापमान अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है और उसमें आग लगने या धमाका होने की संभावना हो सकती है. खराब क्वालिटी या सस्ते पावर बैंक इस खतरे को और बढ़ा देते हैं क्योंकि उनमें सुरक्षा फीचर्स जैसे ऑटो शट-ऑफ या टेंपरेचर कंट्रोल नहीं होते.

दुनिया की अन्य एयरलाइंस का भी सख्त रुख

एमिरेट्स अकेली एयरलाइन नहीं है जिसने यह कदम उठाया है. सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक, कोरियन एयर, ईवीए एयर, चाइना एयरलाइंस और एयरएशिया जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी हैं. यह फैसला कई घटनाओं के बाद लिया गया जिनमें 2023 में एयर बुसान की फ्लाइट में लगी आग भी शामिल है. इस हादसे में 27 यात्री घायल हो गए थे और इसकी वजह एक पावर बैंक को माना गया था.

यात्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

  • सुरक्षा और परेशानी से बचने के लिए यात्रियों को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी.
  • सफर से पहले अपने डिवाइस चार्ज कर लें.
  • फ्लाइट में उपलब्ध इन-सीट चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करें.
  • पावर बैंक पर उसकी क्षमता (100Wh से कम) लिखी होनी चाहिए.
  • इसे कभी भी चेक-इन लगेज में न डालें.
  • क्रू के निर्देशों का पालन करें वरना पावर बैंक जब्त किया जा सकता है या बोर्डिंग से रोका जा सकता है.

एमिरेट्स का यह नया नियम यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. अब यात्रियों को उड़ान भरने से पहले इन गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा.

Published at : 01 Oct 2025 03:43 PM (IST)
