Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्टॉकहोम में खुला AI संचालित कैफे, 'मोना' संभाल रही सारे फैसले।

AI सिस्टम सप्लाई, मेन्यू, स्टाफ और फाइनेंस सब कुछ करेगा मैनेज।

AI ने मंगाई जरूरत से ज्यादा सप्लाई, दिखा सीखने का अंदाज।

यह कैफे भविष्य में AI के बढ़ते प्रभाव की दे रहा झलक।

World’s First AI Powered Cafe: Stockholm के शांत इलाके में खुला Andon Cafe पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल कैफे लगता है. हल्के गाने, लाइट इंटीरियर और आरामदायक माहौल सब कुछ वैसा ही है जैसा किसी आम कैफे में होता है. लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि यहां का पूरा संचालन किसी इंसान के बजाय एक AI सिस्टम संभाल रहा है जिसे मोना नाम दिया गया है.

इस अनोखे कैफे के पीछे कौन है

इस कैफे को बनाने वाली कंपनी Andon Labs है जिसे स्वीडन के दो दोस्तों ने शुरू किया. उनका मकसद यह समझना है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल दुनिया के बिज़नेस को खुद से चला सकता है. यह कंपनी OpenAI, Google DeepMind और अन्य बड़ी AI संस्थाओं के साथ काम कर चुकी है. उनका मानना है कि भविष्य में AI को सिर्फ इंसानों की मदद के लिए नहीं बल्कि खुद फैसले लेने के लिए तैयार करना होगा.

कैसे काम करता है AI मैनेजर मोना

कैफे की मैनेजर मोना एक AI एजेंट है जो कई बड़े फैसले खुद लेती है. जैसे सप्लाई मंगाना, मेन्यू तय करना, स्टाफ को हायर करना, फाइनेंस मैनेज करना और सरकारी परमिट लेना. इस सिस्टम में Claude और Google Gemini जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बताया जाता है. हालांकि यह AI लगातार एक्टिव नहीं रहता बल्कि कुछ समय के अंतराल में जागकर काम करता है और फिर रुक जाता है.

अंदर का अनुभव

कैफे के अंदर का माहौल काफी शांत और सुकून भरा है. ग्राहकों का स्वागत एक इंसानी स्टाफ करता है लेकिन उन्हें यह भी बताया जाता है कि यह दुनिया का पहला AI से चलने वाला कैफे है. यहां एक खास स्क्रीन भी लगी है जिसमें कैफे की कमाई रियल टाइम में दिखाई जाती है. साथ ही एक फोन भी मौजूद है जिससे ग्राहक सीधे AI मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं.

AI के फैसले और छोटी-छोटी गलतियां

जहां AI कई बड़े काम आसानी से संभाल रहा है वहीं कुछ छोटी गड़बड़ियां भी सामने आई हैं. उदाहरण के लिए, जरूरत से कहीं ज्यादा सामान मंगाना जैसे हजारों ग्लव्स या जरूरत से ज्यादा टॉयलेट पेपर. यह दिखाता है कि AI अभी भी अनिश्चित परिस्थितियों में ज्यादा सुरक्षित विकल्प चुनता है भले ही वह जरूरत से ज्यादा क्यों न हो.

डर नहीं जिज्ञासा ज्यादा

यह कैफे लोगों में डर से ज्यादा उत्सुकता पैदा करता है. ग्राहक यहां सिर्फ कॉफी पीने नहीं बल्कि एक नए अनुभव को समझने आते हैं. खास बात यह है कि खाने-पीने की क्वालिटी भी अच्छी है जिससे यह साफ होता है कि AI का इस्तेमाल केवल एक्सपेरीमेंट नहीं बल्कि वास्तविक सेवा देने के लिए भी हो रहा है.

क्या यह भविष्य की झलक है?

Andon Cafe सिर्फ एक अनोखा आइडिया नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग है. यह दिखाता है कि AI अब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं है बल्कि असली बिज़नेस को भी संभाल सकता है. हालांकि अभी इसमें कुछ कमियां हैं लेकिन यह प्रयोग यह जरूर साबित करता है कि आने वाले समय में AI हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का और भी बड़ा हिस्सा बन सकता है.

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