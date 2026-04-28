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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone हुआ फेल? Android के ये धांसू फीचर्स रोजमर्रा के काम में आते हैं काम, जानेंगे तो बदल जाएगा नजरिया

iPhone हुआ फेल? Android के ये धांसू फीचर्स रोजमर्रा के काम में आते हैं काम, जानेंगे तो बदल जाएगा नजरिया

Android Features: iPhone का कैमरा क्वालिटी के मामले में काफी भरोसेमंद माना जाता है लेकिन जब बात मेगापिक्सल की आती है तो Android फोन काफी आगे निकल चुके हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 28 Apr 2026 07:31 AM (IST)
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  • Android फोन की चार्जिंग स्पीड iPhone से काफी तेज है।

Android Features: जब भी प्रीमियम स्मार्टफोन की बात होती है तो Apple के iPhone सबसे पहले दिमाग में आते हैं. शानदार डिजाइन, मजबूत सिक्योरिटी और स्मूद परफॉर्मेंस की वजह से iPhone दुनियाभर में पसंद किए जाते हैं. लेकिन हर चीज में परफेक्ट होने के बावजूद iPhone में कुछ ऐसे फीचर्स की कमी है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आते हैं और यही जगह Android फोन आगे निकल जाते हैं.

कॉल रिकॉर्डिंग में ज्यादा आज़ादी

Android स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग करना काफी आसान होता है और कई डिवाइस में यह फीचर पहले से ही मौजूद रहता है. वहीं iPhone में कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर काफी सीमाएं हैं. कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान सामने वाले को नोटिफिकेशन भी मिल जाता है जिससे यह फीचर उतना सहज नहीं लगता. रोजमर्रा के काम या जरूरी बातचीत को सेव करने के लिए Android यहां ज्यादा सुविधाजनक साबित होता है.

कैमरा मेगापिक्सल में बड़ा अंतर

iPhone का कैमरा क्वालिटी के मामले में काफी भरोसेमंद माना जाता है लेकिन जब बात मेगापिक्सल की आती है तो Android फोन काफी आगे निकल चुके हैं. आज के कई Android स्मार्टफोन्स में 100MP से लेकर 200MP तक के कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं जिससे ज्यादा डिटेल वाली तस्वीरें मिलती हैं. वहीं iPhone अभी भी सीमित मेगापिक्सल के साथ आता है जिससे कुछ यूजर्स को कमी महसूस हो सकती है.

ऐप सेटिंग्स तक आसान पहुंच

Android फोन की एक बड़ी खासियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है. किसी भी ऐप की सेटिंग खोलने के लिए यूजर सीधे उस ऐप के आइकन से ही पहुंच सकता है. दूसरी तरफ iPhone में यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि पहले सेटिंग्स में जाकर फिर ऐप ढूंढना पड़ता है. रोजाना इस्तेमाल में यह छोटा सा फर्क बड़ा अनुभव बन जाता है.

APK फाइल्स का फायदा

Android यूजर्स के पास APK फाइल्स डाउनलोड करके ऐप इंस्टॉल करने की आज़ादी होती है. इसका मतलब है कि आप प्ले स्टोर के बाहर से भी ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं iPhone में यह सुविधा नहीं मिलती और यूजर्स को ऐप स्टोर पर ही निर्भर रहना पड़ता है. यह फर्क उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो नए या अलग तरह के ऐप्स ट्राई करना पसंद करते हैं.

चार्जिंग स्पीड में Android आगे

आज के समय में फोन का जल्दी चार्ज होना बेहद जरूरी हो गया है. Android स्मार्टफोन्स में 80W, 100W या उससे भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, जिससे फोन मिनटों में चार्ज हो जाता है. वहीं iPhone की चार्जिंग स्पीड इस मामले में थोड़ी धीमी रहती है जिससे जल्दी में यूजर्स को इंतजार करना पड़ सकता है.

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Published at : 28 Apr 2026 07:31 AM (IST)
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