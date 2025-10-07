छात्र ने क्लास के बीच ChatGPT से पूछा दोस्त को मारने का तरीका, मच गया हड़कंप, फिर हुआ यह

ChatGPT जैसे AI टूल्स के इस्तेमाल के साथ-साथ कुछ जोखिम भी बढ़ रहे हैं. कुछ समय पहले ही अमेरिका में एक किशोर ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसके माता-पिता ने ChatGPT को इसके लिए दोषी ठहराया था. इस मामले के बाद इस चैटबॉट में कंपनी ने कई नए सुरक्षा उपाय जोड़े हैं. अब एक बार फिर एक घटना ने इस चैटबॉट को चर्चा में ला दिया है. इस बार एक स्कूली छात्र ने इस चैटबॉट से अपने दोस्त की हत्या करने का तरीका पूछ लिया. इसके बाद हड़बड़ी मच गई और पुलिस को बुलाया गया. आइए पूरा मामला जानते हैं.

फ्लोरिडा की है घटना

हाल ही में फ्लोरिडा में एक स्कूल के मॉनिटरिंग सिस्टम पर एक अलर्ट आया. दरअसल, स्कूल में एक छात्र ने ChatGPT से पूछा था कि वह अपने दोस्त को कैसे मार सकता है. इसके बाद कंप्यूटर ने स्कूल के सिस्टम पर एक अलर्ट भेज दिया. इससे वहां हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मौकै पर पहुंची पुलिस ने छात्र से पूछताछ की. छात्र ने बताया कि उसके दोस्त ने उसे परेशान कर दिया था, इसलिए उसने मजाक में यह सवाल पूछा था. पुलिस इससे संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने कही यह बात

मौके पर पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने बताया कि छात्र के मजाक ने स्कूल परिसर में इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया था. उन्होंने अभिभावकों से इस बारे में अपने बच्चों से बात करने और ऐसे कामों के नतीजों के बारे में बताने की सलाह दी है. बता दें कि यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब अपराधों में AI चैटबॉट्स और दूसरे टूल्स का नाम तेजी से सुनने को मिल रहा है. कुछ दिन पहले ही एक मामले में एक शख्स ने बताया था कि वह ब्रेकअप के बाद चैटबॉट से सलाह ले रहा था और उसने उसे 19वीं मंजिल से कूदने की सलाह दे दी.

